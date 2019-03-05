Джапарова розповіла у Брюсселі про ситуацію в окупованому Криму



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Перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова у Брюсселі

Джепарова переконана, що російську пропаганду, попри мільярдні інвестиції, не варто називати переможною

Перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова у Брюсселі розповіла європарламентаріям про події, які насправді відбуваються нині в окупованому Криму.

Про це вона повідомила на своїй сторінці Facebook.

«Разом із європарламентаріями Анною Фотигою (Польща), Марком Демесмарком (Данія) та Чарльзом Танноком (Велика Британія), послом України Миколою Точицьким та кримськотатарським активістом Ризою Асановим говорили про Крим та події 5-річної давнини, які увійшли у світову історію як злочин РФ проти України. Окупація Криму та війна на Донбасі, когнітивна війна РФ проти України та Європи, її єдності та цінностей - тільки частина деструкції світу, яку на жаль обрала для себе РФ», - написала перший заступник міністра.

Джапарова згадала особисту історію зі спеціальним посланником ООН Робертом Серрі, якого буквально змусили покинути Крим.

«Він тоді мені сказав, коли сідав на останній рейс до Стамбула, що Росія не хоче, аби світ дізнався про те, що відбувається в Криму. Дійсно, це мрія для авторитарної системи, аби ООН та інші об’єктивні монітори не мали доступу до Криму, адже неможливо буде здійснювати брудні злочини. Попри заклики від російських офіційних осіб про «приезжайте в Крым», є готовність тільки на контрольовану та вибіркову правду», - зазначила вона.

Перший заступник міністра переконана, що російську пропаганду, попри мільярдні інвестиції, не варто називати переможною - адже світ підтримує Україну та визнає Крим її суверенною частиною, щороку ухвалюючи дратівливі для РФ резолюції та документи, де чітко називає країну агресором та окупантом.

Нагадаємо, в окупованому Криму російські силовики затримали 18-річного громадянина України при спробі в'їзду на півострів через пункт пропуску Армянськ.