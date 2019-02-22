Окупанти затримали 18-річного українця під час в'їзду до Криму



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Громадянина України затримали в пункті пропуску Армянськ

Хлопець нібито є фігурантом кримінальної справи

В окупованому Криму російські силовики затримали 18-річного громадянина України при спробі в'їзду на півострів через пункт пропуску Армянськ. Про це повідомляють Крим.Реалії з посиланням на інформацію ФСБ РФ у п'ятницю, 22 лютого.

«У результаті здійснення прикордонного контролю у відношенні громадянина України 2000 року народження, який прямує за маршрутом Кривий Ріг - Севастополь, прикордонники встановили, що особою 18-річного молодого чоловіка зацікавлені правоохоронні органи», - йдеться в повідомленні.

За даними російських силовиків, хлопець нібито є фігурантом кримінальної справи і підозрюється в скоєнні на території Криму злочину (крадіжка, вчинена із значними збитками для громадянина).

Після додаткової перевірки і оформлення затриманого передали в поліцію.

Раніше, у січні, ФСБ РФ заявила про затримання громадянина України, який нібито намагався потрапити в Крим в обхід пунктів пропуску, тому що в нього не було документів.

Наприкінці грудня 2018 року співробітники ФСБ РФ у Криму заявили про затримання учасника батальйону імені Номана Челебіджихана.