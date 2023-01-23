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Джонсон пообіцяв Зеленському статус почесного громадянина Лондона й безоплатний проїзд (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Джонсон пообіцяв Зеленському статус почесного громадянина Лондона й безоплатний проїзд (відео)
Президент України та колишній британський прем’єр у День Соборності поспілкувалися зі студентами КНУ ім. Тараса Шевченка
фото: пресслужба ОП

Президент жартома запитав, чому у нього немає такого ж особливого статусу та потягу Укрзалізниці, як у британського експрем’єра

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському статус почесного громадянина Лондона. Про це він сказав під час зустрічі зі студентами та викладачами КНУ ім. Тараса Шевченка.

У ході розмови Володимир Зеленський жартома поцікавився, як так трапилося, що Борис Джонсон є почесним громадянином Києва, а він – ні. У відповідь на це експрем’єр пообіцяв організувати для українського президента статус почесного громадянина Лондона, як тільки той приїде у Велику Британію.

У Лондоні Ви станете почесним громадянином й отримаєте безкоштовний проїзд. Це зекономить багато грошей для Вас.

Також Зеленський звернув увагу й на те, що у Джонсона в Укрзалізниці є свій особливий потяг Boris Express. Британський експрем'єр не розгубився й пообіцяв йому безкоштовний проїзд на британському громадському транспорті. 

Як відомо, Борис Джонсон став почесним громадянином Києва.

Нагадаємо, колишній британський прем’єр побачив руйнування, яких окупанти завдали українським містам: Борис Джонсон приїхав в Україну. Для цього він уже вчетверте скористався послугами «Укрзалізниці».

До слова, київські залізничники провели екскурсію Джонсону та подарували шапку (фото).

Нещодавно стало відомо про те, що Борис Джонсон випустить мемуари, у яких розповість про війну в Україні.

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Теги: Володимир Зеленський Борис Джонсон Боріс Джонсон

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