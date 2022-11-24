Борис Джонсон став почесним громадянином Києва

У Києві чекають на Джонсона, щоб вручити йому нагороду

Влада Києва прийняла рішення присвоїти експрем'єру Великої Британії Борису Джонсону звання почесного громадянина Києва. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

За його словами, рішення про присвоєння Джонсону такого звання ухвалила Київська міськрада.

«Борис неодноразово відвідував українську столицю – і в мирний, і в драматичний час нашої боротьби проти російського агресора. Борис Джонсон робив і, я переконаний, надалі робитиме все можливе, щоб Велика Британія та світові лідери надавали необхідну допомогу Україні», – зазначив міський голова.

Він також підкреслив, що у Києві чекають на Джонсона, щоб вручити йому нагороду.

Нагадаємо, раніше Джонсон заявляв, що Путін навряд чи використає ядерну зброю у війні проти України. Якщо ж він це зробить, то це стане для нього і Росії «повною катастрофою».