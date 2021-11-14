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    Ексдепутат Держдуми розповів, чому Путін не нападе на Україну

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    Пономарьов: Путін зараз не зацікавлений у загостренні ситуації на українському фронті - Ексдепутат Держдуми розповів, чому Путін не нападе на Україну
    Пономарьов: Путін зараз не зацікавлений у загостренні ситуації на українському фронті
    Фото з відкритих джерел

    Російський політик Ілля Пономарьов вважає, що наразі Володимир Путін зосереджений на Білорусі

    Володимир Путін зараз не зацікавлений у загостренні ситуації на українському фронті. Таку думку колишній депутат Державної думи Російської Федерації Ілля Пономарьов висловив в ефірі телеканалу «Україна 24».

    «Я впевнений, що немає підготовки Путіна до нової війни, що нового наступу не буде. Тому що Путіну категорично не потрібні втрати в регулярній російській армії, це впливатиме на його власну популярність усередині Росії. У нього зараз інший пріоритетний фронт – білоруський», – сказав він.

    Колишній політик, а нині бізнесмен вважає, що важливішим завданням для глави Кремля зараз є «задушити в обіймах» Олександра Лукашенка, який перебуває при владі в Білорусі, і домогтися об'єднання Росії та Білорусі.

    «Загострення на українському фронті радше завадить цьому, додатково когось налякає. Навряд чи йому це потрібно», – додав Пономарьов.

    Нагадаємо, збройні сили Росії постійно утримують потужне наступальне угруповання навколо України, заявив заступник голови Офісу президента з національної безпеки і оборони Роман Машовець.

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    Теги: Росія депутат Путін Україна Ілля Пономарьов
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    Ексдепутат Держдуми розповів, чому Путін не нападе на Україну