Скандал у Росії. Телеканал обрізав новорічного Путіна (фото)

Калінінградський телеканал «познущався» з російського президента

Калінінградський телеканал «Каскад» за кілька хвилин до настання 2021 року вирішила показати новорічне привітання президента РФ Володимира Путіна. Жителі регіону побачили лише нижню частину його обличчя, передає «Новий Калінінград».

Слід зазначити, що привітання від губернатора Антона Аліханова було показано до включення запису промови Путіна.

Між тим, телеканал «Каскад» на своєму офіційному сайті пояснив некоректне зображення новорічного відеозвернення президента РФ Володимира Путіна: картинка була обрізана в ефірі через технічний збій. «В даний час проводиться розслідування інциденту. Винні будуть покарані», - зазначено в повідомленні. Керівництво телеканалу принесло свої вибачення глядачам.

Як повідомляє калінінградське видання, у 2018 році підконтрольна уряду Корпорація розвитку Калінінградської області без публічних оголошень придбала 26% в НТРК «Каскад». В Корпорації розвитку і керівництві телеканалу відмовилися пояснювати угоду. Опитані «Новим Калінінградом» експерти припускали, що на базі «Каскаду» планується створювати урядовий медіахолдинг.