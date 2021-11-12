Росія може напасти на Україну. Москва визнала таку ймовірність за двох обставин

Кремль чекає провокацій на Донбасі з боку України, щоб розпочати вторгення

За одним сценарієм країна-агресорка чекає на розвал України, щоб почати «збирати уламки» у вигляді регіонів

У Росії вже почали складати «сценарії» вторгнення РФ в Україну. При чому російські «фахівці» з міжнародних справ заявляють, що зараз напад РФ виглядає «малоймовірним», але існує два сценарії, за яких «можливе проведення Москвою військової операції на українській території». Ці два сценарії у розмові з «Лєнта.ру» озвучив генеральний директор Російської ради з міжнародних справ Андрій Кортунов.

За його словами, у першому сценарії Кремль заявить про «початок Києвом масштабної військової операції на Донбасі». Тобто, Путін очікує на провокації, аби самому розпочати напад.

«Якщо вони ( Україна – ред.) вирішать піти шляхом президента Азербайджану Ільхама Алієва, захопити Донбас, використовуючи турецькі безпілотники та якісь ще постачання сучасних озброєнь, то тоді, напевно, справді Росія буде змушена відповісти», – зазначив голова РСМД.

Генеральний директор Російської ради з міжнародних справ Андрій Кортунов

За другим сценарієм країна-агресорка чекає на розвал України. Тоді «русскій мір» прийде «рятувати» залишки нашої країни, захоплюючи нові території.

«Другий варіант – це буквальний розвал України, при якому Москва може почати «збирати уламки» у вигляді регіонів, близьких до російського культурного простору», – пише ЗМІ.

Однак, за словами Кортунова, наразі немає передумов для жодного зі сценаріїв, тому «спекуляції про російське вторгнення виглядають дивно».

«Очевидно, що Росія не може нічого придбати за рахунок такої військової акції, а втрати будуть дуже серйозні», – вважає він.

До слова, за підрахунками керівництва ЗСУ, на Донбасі постійно перебуває понад дві тисячі російських військових.

Нагадаємо, раніше американське видання Bloomberg повідомляло, що Росія перекидає танки до українського кордону.

Водночас речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров заявив, що в Офісу президента немає інформації про скупчення російських військ біля кордонів України більше, ніж зазвичай.

Згодом РНБО визнала: Росія готує військовий тиск на кордоні з Україною.

Крім того, напружена ситуація нині зберігається на північно-західному кордоні. Колишній український президент Петро Порошенко закликав Зеленського негайно відправити війська на кордон з Білоруссю.



