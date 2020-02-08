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    «Що це за лайно?» Портрет Путіна в ліфті спровокував росіян на брудну лайку (відео)

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    «Що це за лайно?» Портрет Путіна в ліфті спровокував росіян на брудну лайку (відео)

    Президент РФ не користується особливою повагою у мешканців звичайної московської багатоповерхівки

    Російські пранкери повісили в ліфті московської багатоповерхівки великий портрет президента Росії Володимира Путіна та зняли на камеру реакцію мешканців будинку.

    Варто зазначити, що зображення очільника Росії переважно викликало в росіян негативні емоції. Багато хто не добирав слів та за допомогою нецензурної лайки висловлював своє ставлення до Володимира Путіна.

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    Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив свої переконання у тому, що його попередник на посаді Андрій Дещиця не шкодує про те, що кілька років тому співав пісню вболівальників харківського «Металіста» про російського президента Володимира Путіна.

    Росія Путін
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