«Що це за лайно?» Портрет Путіна в ліфті спровокував росіян на брудну лайку (відео)



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Президент РФ не користується особливою повагою у мешканців звичайної московської багатоповерхівки

Російські пранкери повісили в ліфті московської багатоповерхівки великий портрет президента Росії Володимира Путіна та зняли на камеру реакцію мешканців будинку.

Варто зазначити, що зображення очільника Росії переважно викликало в росіян негативні емоції. Багато хто не добирав слів та за допомогою нецензурної лайки висловлював своє ставлення до Володимира Путіна.

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Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив свої переконання у тому, що його попередник на посаді Андрій Дещиця не шкодує про те, що кілька років тому співав пісню вболівальників харківського «Металіста» про російського президента Володимира Путіна.