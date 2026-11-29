Президент Росії Володимир Путін досі розраховує зламати опір українців цієї зими, тому висуває нереалістичні вимоги замість того, щоб серйозно вести переговори. Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє «Главком» із посиланням на Clash Report.

За словами польського дипломата, нинішня позиція Кремля нагадує традиційну тактику радянської дипломатії – вимагати максимально багато, розраховуючи зрештою отримати хоча б частину бажаного.

«Традиція радянської дипломатії полягає в тому, щоб вимагати 1000%, сподіваючись, що інша сторона поступиться 50%», – зазначив Сікорський.

Він припускає, що Путін і досі сподівається зламати українців протягом цієї зими. І лише якщо цього не станеться, російський лідер може бути готовим до серйозних переговорів.

«Можливо, лише після того, як йому не вдасться зламати українців, він буде готовий серйозно вести переговори, адже сьогодні висуває абсурдно нереалістичні вимоги», – наголосив глава польського МЗС.

Нагадаємо, Україна готова припинити бойові дії на нинішній лінії зіткнення та перейти до дипломатичних переговорів щодо завершення війни. Президент Володимир Зеленський назвав такий сценарій значним компромісом з українського боку.

Також 21 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова розглянути мирну угоду, яка передбачатиме припинення бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту. Водночас глава держави наголошував на необхідності гарантій безпеки для України після встановлення режиму припинення вогню.

Згодом, 10–11 листопада, в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори України, США та Росії. Сторони обговорювали можливість припинення ударів по енергетичній та критичній інфраструктурі, однак домовленостей досягти не вдалося. За словами Зеленського, російська делегація заявила, що не має повноважень ухвалювати рішення з цих питань