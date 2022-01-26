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    Ексначальник розвідки Бурба зробив прогноз щодо можливого наступу Росії

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    Колишній розвідник розповів, до чого слід готуватися українцям - Ексначальник розвідки Бурба зробив прогноз щодо можливого наступу Росії
    Колишній розвідник розповів, до чого слід готуватися українцям
    фото: УП

    Генерал Бурба вважає повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну ймовірним

    Колишній начальник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) України Василь Бурба вважає повномасштабний збройний наступ РФ на Україну цілком можливим. Проте на думку ексрозвідника, він відбудеться не у найближчий час, тож Україна має час для підготовки. Таку думку Бурба висловив в інтерв’ю «Українській правді».

    Ексвійьковий додав, що російській владі непотрібні великі військові втрати, яких армія країни-агресорки неодмінно зазнає у разі спроби захоплення українських міст.

    «У місті щоб воювати, потрібно три нападники на одного захисника. Давайте уявимо, що виключають енергію і газ в місті. І всі жінки, діти, старі будуть виїжджати з міста. Я думаю, росіянам це не потрібно. Росіянам потрібно, щоб ми пішли на поступки», – зазначив колишній розвідник.

    Василь Бурба наголосив, що наразі питання полягає не в тому, чи відбудеться російський наступ, а в тому, чи готова до нього Україна.

    «Ми маємо сказати: дивіться, у нас є план, ми знаємо: наступ може бути. З однієї сторони, розвідники кажуть, що наступ іде, а президент каже, що його не буде. Мені здається, не вистачає мудрості у прийнятті рішень щодо захисту. Наше головне завдання – мати механізм захисту. Не військовий, це дуже важливо, а мирного населення», – підсумував Василь Бурба.

    Також Бурба заявив, що впевнений у наявності іноземної агентури в Офісі президента.

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    Теги: Міноборони війна військові Україна
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    Ексначальник розвідки Бурба зробив прогноз щодо можливого наступу Росії