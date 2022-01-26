Ексначальник розвідки Бурба впевнений у наявності іноземної агентури в Офісі президента

Колишній розвідник пояснив, чому вважає наявність «крота» у президентській канцелярії фактом

Колишній начальник Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба впевнений, що в Офісі президента наявні добре підготовані агенти іноземної розвідки. Про це Бурба заявив в інтерв’ю «Українській правді».

За даними ексрозвідника, після його доповіді про готовність проведення операції із захоплення «вагнерівців» з Офісу президента було здійснено дзвінок, через який, імовірно, білоруські спецслужби і затримали «вагнерівців», а згодом передали їх Росії.

Бурба вважає, що телефонувати могли не напряму російським спецслужбам, а міністру закордонних справ Білорусі Володимиру Макею, адже «вагнерівці» перебували на території цієї країни, а телефонувати до РФ було би надто необережно.

«Дивіться, як би не було, дзвінок чи росіянам, чи Макею – це державна зрада. Що таке державна зрада? Це передача відомостей, що становлять держтаємницю, іноземній стороні, ворогу.

Можливо, той агент російський, якби одразу подзвонив росіянам, це було би явно. Тобто агентура в Офісі – дійсно грамотна, толкова, але працює не так відкрито», – пояснив своє припущення Василь Бурба.

Нагадаємо, в оприлюдненому 17 листопада 2021 року розслідуванні Bellingcat і російського видання The Insider йдеться про те, що ймовірна планована операція української розвідки із затримання російських найманців була зірвана після того, як Офіс президента України Володимира Зеленського вирішив її перенести.

Також розслідувачі зробили аналіз обставин та причин зриву масштабної операції українських спецслужб.

Як повідомлялося, США допомагали Україні при проведенні операції з затримання бойовиків приватної військової компанії «Вагнер».

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