Ймовірний наступ РФ. Бурба озвучив проблему, про яку мало хто замислюється (відео)
Колишній розвідник дорікнув владі легковажним ставленням до загрози
Чинна влада не здійснює належної підготовки до можливого наступу РФ та не інформує населення належним чином. Про це в етері токшоу «Свобода слова Савіка Шустера» заявив колишній очільник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) України Василь Бурба.
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На думку колишнього очільника вітчизняної військової розвідки, задля уникнення паніки та плутанини грромадянам необхідно знати, що їм слід робити та яким чином діяти у тій чи іншій екстреній ситуації.
«Скажіть будь ласка, що я, як цивільна особа маю робити, якщо завтра зникне мобільний зв’язок? Тобто я, як військовослужбовець колишній, напевно, буду рухатись у напрямку військомату для того, щоб отримати зброю і захищати Батьківщину», – зазначив Бурба.
Ексорозвідник також обурився тим, що чинна влада не може пояснити українцям, чи дійсно РФ готує збройний наступ, чи його все-таки не відбудеться. При цьому, немає сумнівів у тому, що влада достатньо проінформована про ситуацію, оскільки має доступ до міжнародних розвідувальних даних.
Раніше ексначальник Головного управління розвідки розповів, скільки триватиме наступ Росії на Україну.