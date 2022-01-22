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    Ймовірний наступ РФ. Бурба озвучив проблему, про яку мало хто замислюється (відео)

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    Василь Бурба пояснив, якої комунікації влади із населенням наразі не вистачає - Ймовірний наступ РФ. Бурба озвучив проблему, про яку мало хто замислюється (відео)
    Василь Бурба пояснив, якої комунікації влади із населенням наразі не вистачає
    фото: скріншот з відео

    Колишній розвідник дорікнув владі легковажним ставленням до загрози

    Чинна влада не здійснює належної підготовки до можливого наступу РФ та не інформує населення належним чином. Про це в етері токшоу «Свобода слова Савіка Шустера» заявив колишній очільник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) України Василь Бурба.

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    На думку колишнього очільника вітчизняної військової розвідки, задля уникнення паніки та плутанини грромадянам необхідно знати, що їм слід робити та яким чином діяти у тій чи іншій екстреній ситуації.

    «Скажіть будь ласка, що я, як цивільна особа маю робити, якщо завтра зникне мобільний зв’язок? Тобто я, як військовослужбовець колишній, напевно, буду рухатись у напрямку військомату для того, щоб отримати зброю і захищати Батьківщину», – зазначив Бурба.

    Ексорозвідник також обурився тим, що чинна влада не може пояснити українцям, чи дійсно РФ готує збройний наступ, чи його все-таки не відбудеться. При цьому, немає сумнівів у тому, що влада достатньо проінформована про ситуацію, оскільки має доступ до міжнародних розвідувальних даних.

    Раніше ексначальник Головного управління розвідки розповів, скільки триватиме наступ Росії на Україну.

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    Теги: Міноборони війна влада населення
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    Ймовірний наступ РФ. Бурба озвучив проблему, про яку мало хто замислюється (відео)