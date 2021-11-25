Ми, українці, за декілька кроків до великоі війни
Сучасна Україна – це ходіння «по лезу ножа»
Спостерігаю за «антиваксівським» шабашем.
Друзі, я не виключаю, що серед цих проплачених і доставлених до Столиці людей є адепти антивакцинаціі (переважна меншість), але головна мета цієї акції – це підготовка ґрунту для широкомасштабного вторгнення в Україну ерефівських військ…
При цьому, я вважаю, що акція на Банковій по «Вагнергейту» не має жодного стосунку до дестабілізації ситуації в державі. Українцям, справді, треба позбутися кремлівської агентури у владних структурах. Без цього чинити спротив московській агресії – неможливо.
Отже, сучасна Україна – це ходіння «по лезу ножа» або по мінному полю...
Ми, українці, за декілька кроків до великоі війни. Повторюсь у черговий раз – це питання часу і Божої волі.
Гуртуймося!
Не ведімося на «болотяні вогні».
Фільтруймо, «хто є хто».
Плануймо для себе свої особисті дії під час вторгнення…
Розраховуймо тільки на Збройні сили Украіни та українських добровольців.
А взагалі, дасть Бог, буде мир…
Джерело: блог Дмитра Яроша