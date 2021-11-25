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    Думки вголос

    Ми, українці, за декілька кроків до великоі війни

    • Дмитро Ярош

      Народний депутат 8 скликання

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    Розраховуймо тільки на Збройні сили Украіни та українських добровольців - Ми, українці, за декілька кроків до великоі війни
    Розраховуймо тільки на Збройні сили Украіни та українських добровольців
    фото: Міноборони України

    Сучасна Україна – це ходіння «по лезу ножа»

    Спостерігаю за «антиваксівським» шабашем.

    Друзі, я не виключаю, що серед цих проплачених і доставлених до Столиці людей є адепти антивакцинаціі (переважна меншість), але головна мета цієї акції – це підготовка ґрунту для широкомасштабного вторгнення в Україну ерефівських військ…

    При цьому, я вважаю, що акція на Банковій по «Вагнергейту» не має жодного стосунку до дестабілізації ситуації в державі. Українцям, справді, треба позбутися кремлівської агентури у владних структурах. Без цього чинити спротив московській агресії – неможливо.

    Отже, сучасна Україна – це ходіння «по лезу ножа» або по мінному полю...

    Ми, українці, за декілька кроків до великоі війни. Повторюсь у черговий раз – це питання часу і Божої волі.

    Гуртуймося!

    Не ведімося на «болотяні вогні».

    Фільтруймо, «хто є хто».

    Плануймо для себе свої особисті дії під час вторгнення…

    Розраховуймо тільки на Збройні сили Украіни та українських добровольців.

    А взагалі, дасть Бог, буде мир…

    Джерело: блог Дмитра Яроша

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: війна українці Україна
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    Ми, українці, за декілька кроків до великоі війни