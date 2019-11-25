Ексвіцеспікерка Ради готова взяти Садового на поруки



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Оксана Сироїд та Андрій Са довий

Сироїд вважає справу проти мера Львова «необґрунтованою»

Колишня віцеспікерка Верховної Ради Оксана Сироїд підготувала письмове зобов'язання про взяття мера Львова Андрія Садового на особисту поруку.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

27 листопада о 12:15 Вищий антикорупційний суд буде розглядати справу про обрання запобіжного заходу міському голові Львова Андрію Садовому.

«Справа є необґрунтованою. В кращому випадку це провадження може виявитися провокацією. А в гіршому - політичним переслідуванням. Не з того міста почали корупцію шукати. Підготувала письмове зобов'язання про взяття Андрія Садового на особисту поруку», - написала Сироїд.

Як повідомлялось, Садовий підозрюється у зловживанні владою та службовим становищем.

Нагадаємо, САП повідомила Садовому про підозру в зловживанні службовим становищем. Про це мер Львова повідомив у відеозверненні. «Привіт» від Холодницького. Щойно прокурори САП вручили підозру. Розпочинаємо захист», - підписав він своє відеозвернення.

Як повідомляв «Главком», прокуратура має намір просити суд обрати меру Львова запобіжний захід у вигляді застави 50 млн грн.

Садовий уже заявив, що у його сім'ї немає 50 млн грн для оплати застави, про яку Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме перед судом.