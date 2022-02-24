Евакуація, обстріли, бої. Що зараз відбувається на Харківщині (фото, відео)

Наразі ведуться активні бойові дії фактично по всій лінії кордону Харківщини з РФ

Голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов повідомив про запеклі бої в місті. «Наразі ведуться активні бойові дії фактично по всій лінії кордону Харківщини з РФ. Всі наші сили спрямовані на оборону вашого спокою. Ворог несе великі втрати», – заявив чиновник.

У зв‘язку із російським вторгненням на Харківщині запроваджується комендатська година із 22.00. до 06.00 годин. Жителям Харківщини заборонено в цей час перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток чи посвідчень особи.

Частину жителів селища Печеніги Харківської області евакуюють через можливі вибухи. Зазначається, що ворожі війська планують підірвати дамбу водосховища. Про це йдеться в заяві Печенізької селищної ради.

«Наближаються вибухи! Є загроза підриву дамби Печенізького водосховища. Всім, хто знаходиться в будинках і на вулицях, прилеглих до Сіверського Дінця, терміново евакуюватися на гору, до вулиці Зінченка», – йдеться в повідомленні.

У передмісті Харкова йдуть бойові дії.

Обережно, ненормативна лексика!

О 16:00 мер Харкова Ігор Терехов після перекриття метро на станції «Університет» звернувся до людей, які там сховалися. Він попросив залишатися в підземці і допомагати один одному.

«Ситуація, яка є сьогодні – бронетехніка, танки стоять в районі Окружної дороги. Є втрати в українській армії, є втрати у росіян. У мене була інформація, що буде завдано ракетного удару о 15:00. Тому я прийняв рішення зупинити всі станції метрополітену і попросив вас усіх спуститися. О 15:00 не сталося. Тут найбезпечніше місце. Зараз я попрошу, щоб нам всі комунальні служби організували ще сюди доставку води, якоїсь їжі, якісь таблетки. Ви самі розумієте, що сьогодні зона оборони тримається», – повідомив міський голова.

У Сумах був бій з окупантами на вулиці Кондратьєва – в районі кадетського корпусу. У результаті – щонайменше дев’ятеро поранених, з них троє у важкому стані, троє загиблих.

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