У Києві вводять комендантську годину

Комендантська година у Києві з 22:00 до 07:00

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що відсьогодні у Києві вводиться комендантська година.

З'являться на вулицях небажано з 22:00 до 7:00, в цей час також не працюватиме громадський транспорт та кияни зобов'язані мати при собі документи.

«Діятиме вона з 22:00- до 7:00. Це – вимушений крок, але в нинішніх умовах військової агресії та воєнного стану, необхідний задля безпеки мешканців столиці. Громадський транспорт під час комендантської години працювати не буде. При цьому станції метрополітену будуть доступні як укриття в цілодобовому режимі.

Прохання до всіх киян вчасно повертатися додому. За крайньої потреби пересування містом під час комендантської години, зокрема, працівникам змін підприємств критичної інфраструктури, обов’язково потрібно мати при собі документи, що посвідчують особу», – йдеться у пості.

Нагадаємо, у Києві о 15:44 оголосили про повітряну загрозу та попросили сховатися в укриття цивільного захисту.

Також, чотири станції червоної гілки метрополітену, де з організаційних причин не курсують зараз поїзди, відчинені для того, щоб кияни могли скористатися ними, як укриттям, у разі повітряної тривоги.

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