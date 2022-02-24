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    Що робити під час обстрілів: інструкції, які можуть врятувати життя

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    СБУ закликає українців ознайомитися та повідомити всім своїм контактам короткі інструкції, які можуть врятувати життя - Що робити під час обстрілів: інструкції, які можуть врятувати життя
    СБУ закликає українців ознайомитися та повідомити всім своїм контактам короткі інструкції, які можуть врятувати життя
    фото з відкритих джерел

    «Зберігаємо спокій. Дотримуємось правил безпеки. Не піддаємось паніці», – закликає СБУ

    Служба безпеки України оприлюднила детальну інструкцію, що роботи у разі обстрілів.

    «Шановні громадяни! Будь ласка, ознайомтесь та повідомте всім своїм контактам короткі інструкції, які можуть врятувати ваше життя», – вказує СБУ.

    Що робити під час артилерійських обстрілів системами залпового вогню

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    Під час артобстрілів

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    Під час обстрілу стрілецькою зброєю

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    «Зберігаємо спокій. Дотримуємось правил безпеки. Не піддаємось паніці», – закликає СБУ.

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    Також українців просять бути пильними. А у Києві оголосили повітряну тривогу: мешканців просять перейти до укриття.

    До слова, російські окупанти прорвалися в Чорнобиль. Радіація може накрити Європу. Ще Росія залучила до атаки флот: під обстрілом острів Зміїний.

    Раніше повідомлялося, що російські окупанти підійшли до острова Зміїний та погрожують прикордонникам (відео).

    Нагадаємо, ситуація станом на середину дня дозволяє сказати, що оперативний задум Росії не спрацював. У них не вийшов бліц-кидок з усіх напрямків. Так прокоментували ситуацію станом на зараз у Офісі президента.

    Удень українські військові вступили в бій з окупантам на околицях Сум.

    Також стало відомо, що відбувається зараз у Харкові: ЗСУ відбили окупантів, горять російські танки.

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    Теги: СБУ війна обстріл військові Україна
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    Що робити під час обстрілів: інструкції, які можуть врятувати життя