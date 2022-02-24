Що робити українцям та яка оперативна обстановка: Зеленський записав звернення

Найбільш проблемна ситуація на півдні

Президент Володимир Зеленський записав чергове звернення до українців.

«Що ми чуємо сьогодні? Це не просто вибухи ракет, бої і гул авіації. Це звук нової залізної завіси, яка опускається і закриє Росію від цивілізованого світу. Наше національне завдання – щоб ця завіса проходила не по нашій території, а вдома у росіян. Українська армія, прикордонники, сили поліції та спеціальних служб зупинили атаки ворога. Мовою конфлікту, це можна назвати оперативною паузою. На Донбасі – наші Збройні сили діють на відмінно, Харківський напрямок – надійно утримують місто. Найбільш проблемна ситуація на півдні», – зазначив Зеленський.

Він додав, що наші війська ведуть запеклі бої у передмісті Херсону. Ворог тисне з окупованого Криму, намагається просунутись у бік Мелітополя. На півночі країни ворог повільно просувається в Чернігівській області, але там є кому його тримати. Надійно оборона побудована в Житомирській області. Ворожий десант в Гостомелі блокують, війська отримати наказ на знищення.

«Так, маємо втрати. Так, захоплені у полон російські бійці. Деяким з них наші лікарі надають допомогу – тим, хто здався в полон. Знищено багато російської авіаційної та броньованої техніки. Так, ми бачимо, що багато росіян шоковані тим, що відбувається. Дехто з росіян вже закликає у соцмережах, що вони проти війни. Ми це бачимо. Але керівництво Росії це навряд чи побачить. Тому що ваша соціальна мережа сьогодні – це площі вашої столиці. Висловлюйтеся на Червоній площі або десь іще на вулицях Москви і Петербургу, а не тільки в інстаграмі. Що ми бачимо на цю годину? Росія для світової спільноти перетворюється в аналог так званої ДНР– це повна ізоляція. Я на постійному зв'язку з лідерами держав-партнерів та міжнародних організацій», – додав президент.

Зеленський наголосив, не Україна обрала шлях війни, але Україна пропонує повернутись на шлях до миру.

«Що робити українцям? Допомагайте національному захисту. Вставайте до лав Збройних сил та підрозділів територіальної оборони. Будь-який громадянин з бойовим досвідом буде зараз корисним. Саме від вас і всіх нас залежить, чи вдасться ворогу просунутись на територію країни. Допомагайте волонтерській спільноті та медичній системі, наприклад, донорством крові. Політикам та керівникам громади – допомагайте людям, забезпечуйте нормальність життя на місцях настільки, наскільки це можливо. Кожен повинен піклуватись про своїх близьких і дбати про тих сусідів чи знайомих, які цього потребують. Обов'язок журналістів – захищати демократію і свободу України. Слава Україні! Слава нашим захисникам!», – резюмував президент.

До слова, ЗСУ знищили «Джавелінами» 15 російських танків біля Глухова. Ще стало відомо, які населені пункти захопили окупанти.

До слова, російські окупанти прорвалися в Чорнобиль. Радіація може накрити Європу. Зеленський заявив, що російські окупаційні сили намагаються захопити Чорнобильську АЕС.

Нагадаємо, ситуація станом на середину дня дозволяє сказати, що оперативний задум Росії не спрацював. У них не вийшов бліц-кидок з усіх напрямків. Так прокоментували ситуацію станом на зараз у Офісі президента.

Удень українські військові вступили в бій з окупантам на околицях Сум.

Також стало відомо, що відбувається зараз у Харкові: ЗСУ відбили окупантів, горять російські танки.