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    Події в Україні

    У Сумах точаться бої з окупантами на танках, є жертви (відео)

    Ворожі танки на вулицях Сум - У Сумах точаться бої з окупантами на танках, є жертви (відео)
    Ворожі танки на вулицях Сум
    скріншот з відео

    У результаті бою щонайменше дев’ятеро поранених, троє загиблих

    У Сумах був бій з окупантами на вулиці Кондратьєва – в районі кадетського корпусу. Про це «Суспільному» повідомили в Сумській ОДА.

    У результаті – щонайменше дев’ятеро поранених, з них троє у важкому стані, троє загиблих.

    Зазначається, що один із танків знищили протитанковим комплексом Nlaw. О 17:30 радниця голоси Сумської обласної адміністрації Альона Бояринова повідомила, що ворог не відступає.

    Директорка Сумської міської лікарні Валентина Домінас повідомила ЗМІ про госпіталізацію дев’яти поранених. Одна людина наразі — в операційній.

    Також у мережі повідомляють, що ворожі танки рухаються центральними вулицями Сум.

    Зазначимо, ЗСУ знищили «Джавелінами» 15 російських танків біля Глухова на Сумщині. Як відомо, удень українські військові вступили в бій з окупантам на околицях Сум.

    «Українські військові тримають оборону. За наявною інформацією, РФ здійснює наступ з боку населеного пункту Конотоп», – повідомляли прикордонники.

    Ще стало відомо, які населені пункти захопили окупанти.

    До слова, російські окупанти прорвалися в Чорнобиль. Радіація може накрити Європу. Зеленський заявив, що російські окупаційні сили намагаються захопити Чорнобильську АЕС.

    Нагадаємо, ситуація станом на середину дня дозволяє сказати, що оперативний задум Росії не спрацював. У них не вийшов бліц-кидок з усіх напрямків. Так прокоментували ситуацію станом на зараз у Офісі президента.

    Удень українські військові вступили в бій з окупантам на околицях Сум.

    Також стало відомо, що відбувається зараз у Харкові: ЗСУ відбили окупантів, горять російські танки.

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    Теги: Суми ЗСУ війна Сумщина військові лікарня
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    У Сумах точаться бої з окупантами на танках, є жертви (відео)