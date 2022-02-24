У Сумах точаться бої з окупантами на танках, є жертви (відео)
У результаті бою щонайменше дев’ятеро поранених, троє загиблих
У Сумах був бій з окупантами на вулиці Кондратьєва – в районі кадетського корпусу. Про це «Суспільному» повідомили в Сумській ОДА.
У результаті – щонайменше дев’ятеро поранених, з них троє у важкому стані, троє загиблих.
Зазначається, що один із танків знищили протитанковим комплексом Nlaw. О 17:30 радниця голоси Сумської обласної адміністрації Альона Бояринова повідомила, що ворог не відступає.
Директорка Сумської міської лікарні Валентина Домінас повідомила ЗМІ про госпіталізацію дев’яти поранених. Одна людина наразі — в операційній.
Також у мережі повідомляють, що ворожі танки рухаються центральними вулицями Сум.
Зазначимо, ЗСУ знищили «Джавелінами» 15 російських танків біля Глухова на Сумщині. Як відомо, удень українські військові вступили в бій з окупантам на околицях Сум.
«Українські військові тримають оборону. За наявною інформацією, РФ здійснює наступ з боку населеного пункту Конотоп», – повідомляли прикордонники.
Ще стало відомо, які населені пункти захопили окупанти.
До слова, російські окупанти прорвалися в Чорнобиль. Радіація може накрити Європу. Зеленський заявив, що російські окупаційні сили намагаються захопити Чорнобильську АЕС.
Нагадаємо, ситуація станом на середину дня дозволяє сказати, що оперативний задум Росії не спрацював. У них не вийшов бліц-кидок з усіх напрямків. Так прокоментували ситуацію станом на зараз у Офісі президента.
Удень українські військові вступили в бій з окупантам на околицях Сум.
Також стало відомо, що відбувається зараз у Харкові: ЗСУ відбили окупантів, горять російські танки.