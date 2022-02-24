Окупанти застосували авіацію для захоплення острова Зміїний

Агресор застосував бойову авіацію проти прикордонників та бійців ЗСУ

Російські окупанти продовжують атаку на острів Зміїний.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, агресор застосував бойову авіацію проти прикордонників та бійців ЗСУ.

Також триває обстріл острова з корабельних озброєнь. Прикордонники та ЗСУ тримають оборону.

До цього повідомлялося, що Росія залучила до атаки флот: під обстрілом острів Зміїний. Вранці російські окупанти підійшли до острова Зміїний та погрожують прикордонникам (відео).

Ще стало відомо, які населені пункти захопили окупанти.

До слова, російські окупанти прорвалися в Чорнобиль. Радіація може накрити Європу. Зеленський заявив, що російські окупаційні сили намагаються захопити Чорнобильську АЕС.

Нагадаємо, ситуація станом на середину дня дозволяє сказати, що оперативний задум Росії не спрацював. У них не вийшов бліц-кидок з усіх напрямків. Так прокоментували ситуацію станом на зараз у Офісі президента.

Удень українські військові вступили в бій з окупантам на околицях Сум.

Також стало відомо, що відбувається зараз у Харкові: ЗСУ відбили окупантів, горять російські танки.