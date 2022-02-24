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    Події в Україні

    Окупанти застосували авіацію для захоплення острова Зміїний

    Прикордонники та ЗСУ тримають оборону острова - Окупанти застосували авіацію для захоплення острова Зміїний
    Прикордонники та ЗСУ тримають оборону острова
    архівне фото: Крим.Реалії

    Агресор застосував бойову авіацію проти прикордонників та бійців ЗСУ

    Російські окупанти продовжують атаку на острів Зміїний.

    Як повідомили у Держприкордонслужбі, агресор застосував бойову авіацію проти прикордонників та бійців ЗСУ.

    Також триває обстріл острова з корабельних озброєнь. Прикордонники та ЗСУ тримають оборону.

    До цього повідомлялося, що Росія залучила до атаки флот: під обстрілом острів Зміїний. Вранці російські окупанти підійшли до острова Зміїний та погрожують прикордонникам (відео).

    Ще стало відомо, які населені пункти захопили окупанти.

    До слова, російські окупанти прорвалися в Чорнобиль. Радіація може накрити Європу. Зеленський заявив, що російські окупаційні сили намагаються захопити Чорнобильську АЕС.

    Нагадаємо, ситуація станом на середину дня дозволяє сказати, що оперативний задум Росії не спрацював. У них не вийшов бліц-кидок з усіх напрямків. Так прокоментували ситуацію станом на зараз у Офісі президента.

    Удень українські військові вступили в бій з окупантам на околицях Сум.

    Також стало відомо, що відбувається зараз у Харкові: ЗСУ відбили окупантів, горять російські танки.

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    Теги: прикордонники окупанти ЗСУ авіація обстріл військові Україна
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    Окупанти застосували авіацію для захоплення острова Зміїний