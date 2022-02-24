Окупанти застосували авіацію для захоплення острова Зміїний
Агресор застосував бойову авіацію проти прикордонників та бійців ЗСУ
Російські окупанти продовжують атаку на острів Зміїний.
Як повідомили у Держприкордонслужбі, агресор застосував бойову авіацію проти прикордонників та бійців ЗСУ.
Також триває обстріл острова з корабельних озброєнь. Прикордонники та ЗСУ тримають оборону.
До цього повідомлялося, що Росія залучила до атаки флот: під обстрілом острів Зміїний. Вранці російські окупанти підійшли до острова Зміїний та погрожують прикордонникам (відео).
Ще стало відомо, які населені пункти захопили окупанти.
До слова, російські окупанти прорвалися в Чорнобиль. Радіація може накрити Європу. Зеленський заявив, що російські окупаційні сили намагаються захопити Чорнобильську АЕС.
Нагадаємо, ситуація станом на середину дня дозволяє сказати, що оперативний задум Росії не спрацював. У них не вийшов бліц-кидок з усіх напрямків. Так прокоментували ситуацію станом на зараз у Офісі президента.
Удень українські військові вступили в бій з окупантам на околицях Сум.
Також стало відомо, що відбувається зараз у Харкові: ЗСУ відбили окупантів, горять російські танки.