Федерація профспілок підтримала соціальну доктрину Тимошенко



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На думку Тимошенко, за допомогою соціальної доктрини вдасться вдвічі зменшити податковий тиск

Над соціальною доктриною працювала велика вітчизняна інтелектуальна команда, - Тимошенко

42 всеукраїнські профспілкові організації, що нараховують декілька мільйонів членів, підтримали соціальну доктрину кандидата у президенти Юлії Тимошенко. Таке рішення було ухвалено сьогодні в Києві після зустрічі профспілкового активу країни з лідером «Батьківщини» в межах діалогу «Україна: через економічне зростання до нових соціальних стандартів», йдеться на партійному сайті.

Як зауважила Тимошенко, над соціальною доктриною працювала велика вітчизняна інтелектуальна команда.

На думку Тимошенко, за допомогою соціальної доктрини вдасться вдвічі зменшити податковий тиск, впровадити абсолютно нову грошово-кредитну політику, що відкриє доступ до кредитів під 2-3 % річних для іпотеки та побудови власного бізнесу, перейти на персоніфіковану систему пенсійного забезпечення, запровадити страхову медицину та знизити вдвічі ціни на газ.

Позитивних змін, зокрема, повернення уваги держави до проблем освітян, очікує голова Київської профспілки освіти та науки Олександр Яцун. Він сподівається, що Тимошенко зробить ставку на інтелект, дбатиме про освітян та науковців і вони отримуватимуть зарплати не менше, ніж в країнах ЄС.

Тимошенко також наголосила, що кардинальні зміни в країні допоможе реалізувати Нова Конституція, що буде ухвалена на всеукраїнському референдумі. У ній буде «цілий розділ про профспілки та профільні організації, що братимуть реальну участь в розробці державних рішень, спрямованих на розвиток країни».

Як зазначив голова ФПУ Григорій Осовий, лідер «Батьківщини» наразі – єдиний кандидат в президенти, який відгукнувся на пропозицію Федерації про зустріч з профспілковим активом.

Нагадаємо, у 2015 році Юлія Тимошенко, як лідер партії «Батьківщина» підписала з ФПУ Меморандум про співпрацю.