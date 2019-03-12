Чи вдасться Тимошенко знайти спільну мову з Путіним в рамках Будапештського формату?

Тимошенко продовжує розводити свій електорат, який, за висновками соціологів, є найбідніші прошарки населення, а значить найменш освічені

Наполягання саме на Будапештському форматі залучить до процесу нинішнього тактичного союзника Росії - Китай

Почав читати, що там Тимошенко наговорила в останньому інтерв'ю. Зразу про міжнародку заговорила, Дипломатичні позиції України дуже слабкі. Порошенко, за її словами, це проект Кремля і він хоче бачити Україну в руїнах. А от вона буде зустрічатися з Путіним тільки в рамках Будапештського формату з тими гарантіями, які дані України підписантами.

Тимошенко продовжує розводити свій електорат, який, за висновками соціологів, є найбідніші прошарки населення, а значить найменш освічені. Тобто він не знається на тонкощах справи.

Справа не лише в тому, що Будапештський меморандум з боку України був дуже наївним документом, де серед декларацій про повагу до територіальної цілісності України, нема жодного механізму за винятком одного: у випадку нападу на Україну з використанням ядерної зброї або загрози такого нападу країни підписанти зобов'язуються порушувати це питання в ООН. З таким механізмом, поки вони порушуватимуть питання, Україна може бути знищена. Це не значить, що не треба посилатися на цей документ, але в цьому випадку можна апелювати лише до моральної відповідальності.

А наполягання саме на Будапештському форматі залучить до процесу нинішнього тактичного союзника Росії - Китай. Як ви думаєте, чи його присутність посилить наші позиції? Що принципово іншого можуть запропонувати країни-підписанти, які, крім Китаю, і так беруть участь у процесі? Вони від зміни формату стануть більш наполегливими, більш жорсткими по відношенню до Росії? Я ось маю великі сумніви.

Так що демагогія. Демагонія і ще раз демагогія.

Я маю деякі матеріали з кулуарів Вашингтона. Мабуть, викладу їх тут трохи пізніше.

Нагадаю ще, що лідерка партії «Батьківщина» після того, як питання НАТО почали бурхливо обговорювати, публічно оголосила про підтримку цього курсу, але у свою офіційну програму кандидата в президенти записати це забула.

Джерело: блог Юрія Луканова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»