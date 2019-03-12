Спроба підкупу була не одна: Юрій Тимошенко заявив про 13 «посланців»



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Нардеп заявив, що в нього на телефоні зафіксовані відповідні дані, та обіцяв їх оприлюднити

Спроба підкупу нардепа Тимошенка, щоб він зняв свою кандидатуру з виборів, була не одна: з відповідними пропозиціями до нього підходили 13 осіб.

Про це в ефірі на телеканалі ZIK заявив народний депутат України Юрій Тимошенко.

Нардеп, відповідаючи на запитання глядачів, хто пропонував йому хабар за те, щоб він зняв свою кандидатуру з виборів, заявив: «Це було більше десяти людей, і тільки в одному випадку, скажімо так, це була людина від іншого претендента, а 12-ть були від однієї конкретної людини».

Нардеп заявив, що в нього на телефоні зафіксовані відповідні дані, та обіцяв їх оприлюднити, якщо його провокуватимуть.

Юрій Тимошенко повідомив, що просив «не чіпати його» та «не поносити в ефірах та у Фейсбуці». Політик також розповів, як до нього підходили друзі, які також мають дружні стосунки з політичною силою, про лідера якої він згадав, та просили «по-дружньому» знятися з виборів, «малюючи суми на папірчику».

«Але ж він мій друг, я не хочу його підставляти. Тому кажу: «Юліє Володимирівно, будь ласка, не змушуйте мене, не провокуйте мене, тому що, за великим рахунком, доведеться зробити те, від чого вам потім, можливо, навіть доведеться втікати з України десь за кордон. Давайте грати по-чесному: я вас не чіпаю, ви мене не чіпайте. Можете перемагати – перемагайте». Але я в цьому дуже сумніваюся», – заявив Юрій Тимошенко.

Напередодні Луценко розповів про листування організаторів підкупу кандидата у президенти Тимошенка.

Раніше генпрокурор розповів, що за спробу підкупу кандидата у президенти України під час чергових виборів Юрія Тимошенка затримано голову «Партії захисників України» Тараса Костанчука та його співучасника Олександра Іщенка.

Нагадаємо, 6 березня генеральний прокурор Юрій Луценко написав у Facebook, що Генпрокуратура спільно з Державним бюро розслідувань та Службою безпеки затримали двох осіб, які намагалися вручити долари в еквіваленті 5 млн грн кандидату в президенти Юрію Тимошенку за відмову брати участь у виборах. Луценко також повідомив, що сам Юрій Тимошенко кілька днів тому звернувся в ГПУ після спроб вплинути на нього. Генпрокурор поінформував, що зловмисники затримані за статтею 157 ч. 3 (перешкоджання здійсненню виборчого права). Він додав, що слідству відоме листування затриманих виконавців із політиками.

Водночас речник Генпрокурора України Лариса Сарган згодом зазначила, що ГПУ поки не може підтвердити інформацію про партійність затриманих, оскільки наразі ведуться слідчі дії. Усі подробиці справи вона пообіцяла оприлюднити 7 березня.

Тарас Костанчук, затриманий за спробу хабара кандидату в президенти Юрію Тимошенку, вранці у Facebook стверджував, що проти нього підготували провокацію.