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    Політика

    Тимошенко закликала Порошенка зняти свою кандидатуру з виборів

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    <p>За словами Тимошенко, якщо Порошенко не зніметься з виборів, то новий голова держави змусить його відповідати за законом</p> - Тимошенко закликала Порошенка зняти свою кандидатуру з виборів

    За словами Тимошенко, якщо Порошенко не зніметься з виборів, то новий голова держави змусить його відповідати за законом

    «Президент - злочинець, він відмивав гроші армії. Це сьогодні вже є очевидним», - підкреслила Тимошенко

    Лідер «Батьківщини», кандидат у президенти Юлія Тимошенко закликала президента Петра Порошенка зняти свою кандидатуру з виборів голови держави.

    Про це політик сказала під час погоджувальної ради лідерів фракцій та комітетів парламенту. Відео виступу опубліковане на її сторінці у Facebook.

    Вона аргументувала свою позицію «викриттям корупційних оборудок чинного президента на армії». Йдеться про розслідування журналістів щодо корупції в оборонному секторі, до якої нібито причетний Ігор Гладковський, син соратника Порошенка, першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. 

    «Президент - злочинець, він відмивав гроші армії. Це сьогодні вже є очевидним. І тому я вимагаю від Порошенка зняти свою кандидатуру з виборів і йти знімати імунітет з себе і відповідати перед законом», - заявила Тимошенко.

    За її словами, якщо Порошенко не зніметься з виборів, то новий голова держави змусить його відповідати за законом.

    «Якщо зараз цього не буде зроблено, то новий президент притягне до кримінальної відповідальності і Порошенка за корупцію на грошах армії, і його корупційне оточення», - зазначила Тимошенко.

    Нагадаємо, ЦВК затвердила форму та текст виборчого бюлетеня, який буде пісочного кольору з параметрами 20 см на 80 см.

    До вашої уваги:  
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