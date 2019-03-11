Тимошенко закликала Порошенка зняти свою кандидатуру з виборів



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За словами Тимошенко, якщо Порошенко не зніметься з виборів, то новий голова держави змусить його відповідати за законом

«Президент - злочинець, він відмивав гроші армії. Це сьогодні вже є очевидним», - підкреслила Тимошенко

Лідер «Батьківщини», кандидат у президенти Юлія Тимошенко закликала президента Петра Порошенка зняти свою кандидатуру з виборів голови держави.

Про це політик сказала під час погоджувальної ради лідерів фракцій та комітетів парламенту. Відео виступу опубліковане на її сторінці у Facebook.

Вона аргументувала свою позицію «викриттям корупційних оборудок чинного президента на армії». Йдеться про розслідування журналістів щодо корупції в оборонному секторі, до якої нібито причетний Ігор Гладковський, син соратника Порошенка, першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

«Президент - злочинець, він відмивав гроші армії. Це сьогодні вже є очевидним. І тому я вимагаю від Порошенка зняти свою кандидатуру з виборів і йти знімати імунітет з себе і відповідати перед законом», - заявила Тимошенко.

За її словами, якщо Порошенко не зніметься з виборів, то новий голова держави змусить його відповідати за законом.

«Якщо зараз цього не буде зроблено, то новий президент притягне до кримінальної відповідальності і Порошенка за корупцію на грошах армії, і його корупційне оточення», - зазначила Тимошенко.

Нагадаємо, ЦВК затвердила форму та текст виборчого бюлетеня, який буде пісочного кольору з параметрами 20 см на 80 см.