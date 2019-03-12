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    Суспільство

    У Порошенка вимагають, щоб Тимошенко прозвітувала про «домовленості з Коломойським»

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    Артур Герасимов стверджує, що давні зв&rsquo;язки Юлії Володимирівни та Ігоря Валерійовича &ndash; &laquo;секрет полішинеля&raquo; - У Порошенка вимагають, щоб Тимошенко прозвітувала про «домовленості з Коломойським»
    Артур Герасимов стверджує, що давні зв’язки Юлії Володимирівни та Ігоря Валерійовича – «секрет полішинеля»

    Запис телефонної розмови демонструє, що у Коломойського є два кандидати на вибори – Зеленський і Тимошенко, - Герасимов

    Фракція «Блок Петра Порошенка» вимагає публічної інформації про політичні та фінансові домовленості лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко з олігархом Ігорем Коломойським. Про це під час виступу у парламенті заявив голова фракції партії «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов.

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    Герасимов з парламентської трибуни відтворив запис телефонної розмови Юлії Тимошенко з Ігорем Коломойським, що був оприлюднений  напередодні в ЗМІ.

    «Сьогодні всі обговорюють цей запис, але для нас у цьому записі немає нічого нового. Він демонструє те, що ми дуже добре знаємо: у Ігоря Валерійовича Коломойського є два кандидати на вибори – Зеленський і Тимошенко»,- зауважив керівник фракції БПП.

    «Давні зв’язки Юлії Володимирівни та Ігоря Валерійовича – «секрет полішинеля» і бюджет вже неодноразово розраховувався за їхні політичні союзи. Походження цього запису незрозуміле, але достовірність сумніву не викликає. Він вчергове демонструє подвійні стандарти: на публіку – нещирі погрози олігархам, а за лаштунками – цілування в дьосна. Юліє Володимирівно, суспільство втомилося від Вашої постійної брехні, яка стала Вашою візитною карткою, як старого політика. Ви вже 25 років в політиці боретеся з олігархами. Починали з Лазаренка, завершуєте з Коломойським»,- підкреслив народний депутат.

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