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    Політика

    На одній з дільниць у Чернівцях комісія, не чекаючи вечора, заповнила протокол

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    <p>Станом на 9:00 члени комісії вписали у протокол прізвища та підписи членів ДВК</p> - На одній з дільниць у Чернівцях комісія, не чекаючи вечора, заповнила протокол

    Станом на 9:00 члени комісії вписали у протокол прізвища та підписи членів ДВК

    Спостерігачі громадянської мережі Опора викликали поліцію

    У Чернівцях члени однієї із дільниць станом на 09:00 вписали прізвища та підписи членів комісії у протокол підрахунку голосів. Спостерігачі громадянської мережі Опора викликали поліцію.

    Про це повідомляють на сайті Опори.

    «У Чернівцях на виборчій дільниці №730470, яка знаходиться за адресою вул. Руська, 228Б (Чернівецький професійний ліцей сфери послуг) члени дільничної виборчої комісії заповнили протокол підрахунку голосів. Так, станом на 9:00 члени комісії вписали у протокол прізвища та підписи членів ДВК», – йдеться у повідомленні.

    3_28Фото Опора

    В Опорі зазначили, що таким чином члени комісії порушили частину 1 статті 158-3 Кримінального кодексу України. За таке порушення голові, його заступнику, секретарю та іншим членам комісії загрожує позбавленням волі на строк від двох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

    На місце події спостерігачі Опори викликали поліцію.

    Нагадаємо, у Чернівцях у неділю, 29 листопада, відбувається повторне голосування на виборах міського голови.

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    Теги: вибори Чернівці
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