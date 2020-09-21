Фокін сказав, за якої умови залишить Тристоронню контактну групу



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Вітольд Фокін: якщо я не отримаю підтримку від влади, я буду змушений піти

Перший прем'єр вважає, що в Україні «не люблять людей похилого віку»

Заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін не виключив, що вийде з переговорної групи, якщо не бачитиме перспектив своєї роботи.

Про це він заявив в ефірі «Українського радіо».

Перший прем'єр вважає, що в Україні «не люблять людей похилого віку» і що він сам в цьому переконався, увійшовши до ТКГ. За словами Фокіна, він може залишити свою посаду не через те, що зараз його «полощуть в багнюці»:

«Це мене не зламає. Але якщо я не отримаю підтримку від влади, я буду змушений піти. Хоча знаю, що дуже багато людей будуть розчаровані, тому що мені довіряють і чекають від мене позитивних рішень».

За словами першого прем'єр-міністра, він може задуматися про вихід з ТКГ, якщо протягом місяця його пропозиції не вислухають:

«Я мову ультиматуму не визнаю. Треба завжди шукати компроміс. Але, по суті, якщо протягом місяця ніхто не вислухає мої окремі пропозиції, то я, напевно, задумаюсь над цим (виходом з ТКГ, – ред.)».

Нагадаємо, Фокін наполягає на загальній амністії, адже «без цього не буде миру на Донбасі».

Раніше перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін в інтерв’ю одному з видань вже заявляв про загальну амністію, вибори та вирішення питання особливого статусу Донбасу.

Після таких заяв Фокіна запросили на комітет 15 вересня, де він мав бути.

Минулого тижня Фокін підтвердив свою участь в засіданні комітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування 29 вересня.