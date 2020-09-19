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    Політика

    Фокін після скандальних заяв пообіцяв прийти на засідання парламентського комітету

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    Вітольда&nbsp;Фокіна запрошували на комітет 15 вересня, але він не прийшов - Фокін після скандальних заяв пообіцяв прийти на засідання парламентського комітету
    Вітольда Фокіна запрошували на комітет 15 вересня, але він не прийшов

    Вітольд Фокін підтвердив свою участь в засіданні комітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування

    Заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін все-таки прийде на засідання профільного комітету Верховної Ради.

    Про це написав у своєму Telegram-каналі народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура.

    «Фокін підтвердив свою участь в засіданні комітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування 29 вересня о 15:00», – заявив нардеп.

    Раніше перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін в інтерв’ю одному з видань заявив, що «і з того, і з того боку було скоєно багато злочинів, які, в кінцевому підсумку, повинні бути розслідувані, а винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція – треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще – всього Донбасу».

    Як пізніше повідомив представник від України в ТКГ Сергій Гармаш, узгоджений текст інтерв’ю першого заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Вітольда Фокіна виявився не зовсім ідентичним тому, що було опубліковано.

    Після таких заяв Фокіна запросили на комітет 15 вересня, де він мав бути.

    Як повідомлялося, заступник голови ТКГ Фокін заявив, що виступає за особливий статус всього Донбасу і загальну амністію.

    До слова, раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков розкритикував пропозицію Фокіна амністувати бойовиків ОРДЛО.

    Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов пояснив, чому Фокін і Кравчук мають бути негайно відкликані з ТКГ.

    До слова, Фокін у жовтні 1990 року виконував обов'язки голови Ради Міністрів УРСР, а вже у листопаді його затвердили на цій посаді. Першим прем'єр-міністром України він став у березні 1991 року. У 1992 році його на цій посаді замінив Леонід Кучма.

    Пропозицію знову попрацювати з Кравчуком, але вже у ТКГ, 87-річний Фокін отримав на початку серпня.

    Донбас Верховна Рада депутат ОРДЛО політика Вітольд Фокін
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