Фокін розповів, як познайомився з Єрмаком



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«Онучка приїхала з високим гарним хлопцем» - Фокін

«Погодитися на місце заступника Кравчука змусили дзвінки з Донбасу» – Фокін

Заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін познайомився з Андрієм Єрмаком за три роки до призначення. Про це він розповів в інтерв’ю Світлані Мялик на Українському радіо.

«Моя онука – досить популярна співачка, вона має досить багато друзів. І вона інколи приїздить до мене зі своїм оточенням. Одного разу вона приїхала з високим гарним хлопцем, з ними ще хтось був... Я не надавав значення тому візиту, познайомилися, і ця тема була вичерпана. Недобросовісні й не дуже чесні, на мій погляд, люди зараз паскудять ім’я моєї онуки, начебто вона влаштувала мене на цю посаду. Все це – вигадки», – сказав він.

Фокін наголошує, що тільки три роки потому отримав запрошення на роботу від Офісу президента, а з чинним головою ТКГ Леонідом Кравчуком не бачився 10 років.

При цьому він заявляє, що не одразу отримав рішення.

«Я сказав, що погоджуся або відмовлюся тільки після особистої розмови з Леонідом Макаровичем. Я його не бачив, люди в наш буремний час змінюють свої орієнтації й свою точку зору діаметрально протилежно. Ми зустрілися з Леонідом Макаровичем і розмовляли з ним 6 годин. Він залишився на українських позиціях, бо розсудливо ставиться до питань війни і миру», – розповів заступник очільника ТКГ.

Фокін також заявляє, що родина була проти його призначення, тому він спочатку відмовився.

«Згодом Андрій Борисович зателефонував мені, я відповів, що у мене вже не той вік, клопіт інший, у мене нездорова дружина зараз. Він сказав мені подумати ще. І тоді я отримав кілька дзвінків, переважно з Донбасу. Мої знайомі просили не відмовлятися від цієї пропозиції. Через два тижні я погодився, і вийшов указ президента про призначення мене першим заступником. І за функціями, я мав забезпечити комунікацію із суспільством, з організаціями», – розповів він.

За словами Фокіна, погодитися на місце заступника Кравчука змусили «дзвінки з Донбасу».

Фокін у жовтні 1990 року виконував обов’язки голови Ради Міністрів УРСР, а вже у листопаді його затвердили на цій посаді. Першим прем’єр-міністром України він став у березні 1991 року. У 1992 році його на цій посаді замінив Леонід Кучма.

Раніше перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін в інтерв’ю одному з видань вже заявляв про загальну амністію, вибори та вирішення питання особливого статусу Донбасу.

Як пізніше повідомив представник від України в ТКГ Сергій Гармаш, узгоджений текст інтерв’ю першого заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Вітольда Фокіна виявився не зовсім ідентичним тому, що було опубліковано.

Після таких заяв Фокіна запросили на комітет 15 вересня, де він мав бути. Напередодні Фокін підтвердив свою участь в засіданні комітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування 29 вересня.

До слова, раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков розкритикував пропозицію Фокіна амністувати бойовиків ОРДЛО.

Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов пояснив, чому Фокін і Кравчук мають бути негайно відкликані з ТКГ.