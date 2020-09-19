Фокін наполягає на загальній амністії: без цього не буде миру на Донбасі



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Заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін знову заговорив про амністію Фото: Гордон

На питання, як можна амністувати тих, хто вбивав та катував людей, Фокін зазначив, що про таких злочинців не йдеться

Заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін заявив, що для досягнення миру на Донбасі необхідне проведення загальної амністії.

Про це він повідомив в ефірі Українського радіо.

За словами Фокіна, «режим тиші» – найбільше досягнення нинішньої влади, проте необхідне справжнє розведення військ, а не лише «імітувати діяльність».

«Треба відводити важку військову техніку, а далі – не можна розраховувати на мир навіть у віддаленій перспективі, якщо не оголосити загальну амністію», – сказав чиновник.

На питання журналістів про те, як можна амністувати тих, хто вбивав та катував людей, Фокін зазначив, що про таких злочинців не йдеться.

«Як ви уявляєте вибіркову амністію? Очистили ми землю... Донбас український і кордон взятий під контроль нашими прикордонниками. Як робити далі? Починати шукати злочинців серед військових? Їх близько 250-300 тисяч... Я не казав, що треба помилувати злочинців, які ґвалтували, вбивали, знущалися, помилувати садистів, які фотографували свої злочини. Звичайно, ні», – висловився заступник голови делегації.

При цьому Фокін наголошує на необхідності розслідувати злочини, наголошуючи на тому, що це його особиста позиція.

«І в моєму виступі так і написано: «Було багато злочинів, які мають бути розслідувані, і винні мають понести кару, але сьогодні, щоб припинити війну – моя позиція – не держави, не ТКГ, а моя особиста – треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів Донбасу, а краще всього Донбасу», – заявив Фокін.

Раніше перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін в інтерв’ю одному з видань вже заявляв про загальну амністію, вибори та вирішення питання особливого статусу Донбасу.

Як пізніше повідомив представник від України в ТКГ Сергій Гармаш, узгоджений текст інтерв’ю першого заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Вітольда Фокіна виявився не зовсім ідентичним тому, що було опубліковано.

Після таких заяв Фокіна запросили на комітет 15 вересня, де він мав бути. Напередодні Фокін підтвердив свою участь в засіданні комітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування 29 вересня.

До слова, раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков розкритикував пропозицію Фокіна амністувати бойовиків ОРДЛО.

Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов пояснив, чому Фокін і Кравчук мають бути негайно відкликані з ТКГ.

До слова, Фокін у жовтні 1990 року виконував обов'язки голови Ради Міністрів УРСР, а вже у листопаді його затвердили на цій посаді. Першим прем'єр-міністром України він став у березні 1991 року. У 1992 році його на цій посаді замінив Леонід Кучма.

Пропозицію знову попрацювати з Кравчуком, але вже у ТКГ, 87-річний Фокін отримав на початку серпня.