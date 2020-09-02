Депутати хочуть викликати Фокіна до Ради для пояснення скандальних заяв



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Заступник керівника української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Вітольд Фокін

Зустріч парламентарів з Фокіним може відбутися вже цього тижня

Першого заступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна хочуть викликати до Верховної Ради через його висловлювання про особливий статус для всієї території Донбасу та амністію.

Про це розповів народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура в коментарі «Радіо Свобода».

Депутат заявив, що Фокіна хочуть запросити до комітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування для пояснення своєї позиції, «щоб він розділив особисту позицію і позицію члена ТКГ».

За словами Качури, він вже підготував звернення і припускає, що зустріч з Фокіним може відбутися вже цього тижня.

На зустріч запросять представників комітету з питань нацбезпеки і оборони та комітету з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованій території.

Як відомо, Фокін вважає, що його критикують «заслані козачки».

Раніше Офіс президента відмежувався від скандальних заяв Фокіна. Голова Офісу президента Андрій Єрмак, зокрема, заявив, що окремі заяви заступника керівника української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Вітольда Фокіна не відображають офіційної позиції України.

Нагадаємо, раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков розкритикував пропозицію Фокіна амністувати бойовиків ОРДЛО.

Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов пояснив, чому Фокін і Кравчук мають бути негайно відкликані з ТКГ

Напередодні заступник голови ТКГ Фокін заявив, що виступає за особливий статус всього Донбасу і загальну амністію.

Як повідомлялося, «Європейська солідарність» вимагає усунення Фокіна з ТКГ через здачу інтересів України.