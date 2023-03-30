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Французький суд відмовився екстрадувати бізнесмена Жеваго в Україну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Французький суд відмовився екстрадувати бізнесмена Жеваго в Україну
фото з відкритих джерел

Відмовити в екстрадиції вирішила слідча палата Апеляційного суду Шамбері

Суд Франції ухвалив рішення не екстрагувати екснардепа та бізнесмена Костянтина Жеваго в Україну. Про це повідомляє Le Dauphine.

Як зазначає видання, відмовити в екстрадиції вирішила слідча палата Апеляційного суду Шамбері (місто у Франції).

Суд вважав, що «що запитуюча держава, перебуваючи у стані війни в невизначеній ситуації, не в змозі зберегти суд, що гарантує основні свободи». При цьому прокуратура не виступала проти екстрадиції.

До відома, у січні французький суд ухвалив рішення звільнити українського мільярдера Костянтина Жеваго під заставу напередодні слухань у справі про екстрадицію до України. 

Нагадаємо, 28 грудня колишнього народного депутата України та бізнесмена Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах за запитом Державного бюро розслідувань. Згодом ЗМІ оприлюднили фото готелю, де затримали бізнесмена.

29 грудня суд у Франції ухвалив рішення про екстрадиційний арешт Жеваго.

Як відомо, у середині липня Інтерпол оголосив Жеваго у розшук.

У Держбюро розслідувань додали, що 27 вересня 2019 року екснардепу заочно було повідомлено про підозру. Він, за версією слідства, як колишній власник АТ «Банк «Фінанси та Кредит», організував розтрату $113 млн цієї фінансової установи.

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Теги: прокуратура кредит Інтерпол арешт держава розшук Франція Костянтин Жеваго

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