ФСБ роздало своїм офіцерам план евакуації з України

Плани щодо евакуації отримали працівники російської спецслужби у всіх тимчасово окупованих територіях

Старшим офіцерам Федеральної служби безпеки країни-агресорки в окупованих регіонах України надали маршрути евакуації їм та їхнім родинам на територію Росії. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.

Як зазначається у повідомленні, плани щодо евакуації отримали працівники російської спецслужби у всіх тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму, де розміщено велику кількість офіцерів. За інформацією Центру, тимчасово окуповані території вже почали покидати родини гауляйтерів, «очільників» районів, а також вищого військового керівництва.

Тим часом мобілізація на півострові триває. «Попри те, що російська влада говорить про часткову мобілізацію, в Криму, лише за офіційними даними, вже поховали 174 військових армії РФ. Дані далекі від реальності, адже велика кількість не відбувається публічно», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що із тимчасово окупованої Снігурівки, що на Миколаївщині, починають втікати російські окупаційні сили. Як зазначив Кім, за непідтвердженими відомостями, Снігурівку покинули офіцери противника.

Також повідомлялося, що під натиском ЗСУ окупанти з Нової Каховки вивозять свої сім’ї до тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, триває 231-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зупинити контрнаступальні дії Сил оборони на окремих напрямках та намаганнях наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Ворог продовжує обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює дистанційне мінування території в окремих районах та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.