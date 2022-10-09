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Окупанти з Нової Каховки втікають із сім’ями на територію Криму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти з Нової Каховки втікають із сім’ями на територію Криму
7 жовтня колона з 12 мікроавтобусів вибула до міста Севастополь
фото з відкритих джерел

Рашисти з поплічниками втікають і з ЛУганщини

Під натиском ЗСУ окупанти з Нової Каховки вивозять свої сім’ї до тимчасово окупованого Криму – 7 жовтня колона із 12 мікроавтобусів вибула до Севастополя. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Ворог та його посіпаки тікають, налякані успіхами Сил оборони України. Представники окупаційної влади Нової Каховки вивозять свої сім’ї на тимчасово окуповану територію АР Крим. За наявною інформацією, 7 жовтня колона з 12 мікроавтобусів вибула до міста Севастополь», – йдеться у зведенні Генштабу.

Також повідомляється, що схожа ситуація спостерігається і в Луганській області. Так, зі Старобільська почали евакуйовувати колаборантів до Луганська.

Нагадаємо, триває 228 доба війни Росії проти України. За минулу добу, 8 жовтня, між Силами оборони України та російсько-окупаційними військами відбулося майже 40 бойових зіткнень.  Окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, а також періодично проводять наступальні дії. Найбільш напружена ситуація спостерігалася на Бахмутському та Авдіївському напрямках, де наші захисники відбили понад 30 атак противника. Атаки росіян відбили у районах населених пунктів Терни, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Первомайськ, Опитне, Невельське та Побєда. 

Теги: Крим Севастополь окупанти Генштаб ворог Бахмут

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