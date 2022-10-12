ФСБ звинуватила українців у підриві Кримського мосту й епічно прокололася з доказами (фото)

Спецслужби країни-терористки знайшли «винних»: традиційно для них, валять на українців

Федеральна служба безпеки Росії прискорено провела розслідування вибуху на Кримському мосту і звинуватила Україну. Організатором теракту на Кримському мості через Керченську протоку начебто були Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО), його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура. У ході розслідування вже буцімто затримали п'ятьох громадян Росії, трьох громадян України та Вірменії, яких підозрюють у підготовці підриву мосту, заявили в ФСБ.

Усього ж причетних нібито 12.

Вибуховий пристрій нібито був у вантажівці з рулонами плівки. Вантаж подорожував світом: на початку серпня його відправили з Одеси до болгарського порту, потім до Грузії, потім до Вірменії, а кінцевий отримувач – фірми в Криму. ФСБ вважає, що вибухівку було заховано у 22 палетах плівки вагою понад 22 тонни.

Однак користувачі мережі вже помітили невідповідність нібито рентгенівського знімка вантажівки, що підірвала Кримський міст, і реального вигляду машини, яка проходила огляд. На знімку не вистачає ще однієї осі.

У ГУР Міноборони вигадки ФСБ назвали маячнею.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Кримському мосту в Керченській протоці вибухнула вантажівка, через що частково обвалилася одна з гілок автомобільної частини моста, а на залізничній частині загорівся поїзд з танками. За останніми даними, загинуло чотири людини.