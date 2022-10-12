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Підрив Кримського мосту: Головне управління розвідки відреагувало на заяву ФСБ

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Підрив Кримського мосту: Головне управління розвідки відреагувало на заяву ФСБ
Кримський міст палав 8 жовтня 
фото з відкритих джерел

«Дивно, що ще ніякої візитки не знайшли в районі Кримського мосту» 

ФСБ Росії спільно зі Слідчим комітетом РФ заявили, що організатором теракту на Кримському мості через Керченську протоку начебто були Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО), його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура. У ході розслідування вже начебто затримали  п'ятьох громадян Росії, трьох громадян України та Вірменії, яких підозрюють у підготовці підриву мосту, заявили в ФСБ.  

Тим часом у ГУР кажуть: «Нісенітниця вся діяльність ФСБ і Слідчого комітету. Це фейкові структури, які обслуговують путінський режим, тому коментувати їхні чергові заяви ми точно не будемо. Дивно, що ще ніякої візитки не знайшли в районі Кримського мосту», – сказав «Суспільному» представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов. 

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на Кримському мосту в Керченській протоці вибухнула вантажівка, через що частково обвалилася одна з гілок автомобільної частини моста, а на залізничній частині загорівся поїзд з танками. За останніми даними, загинуло чотири людини.

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Теги: розслідування Міноборони Кримський міст Крим

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