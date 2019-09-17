В будинку Гонтаревої осередки загоряння знаходилися в різних місцях - ДСНС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пожежа у будинку Гонтаревої під Києвом

За даними рятувальників, постраждалих внаслідок пожежі в будинку Гонтаревої немає

Вогнем практично пошкоджено весь будинок ексглави НБУ Валерії Гонтаревої - осередки загоряння знаходилися в різних місцях.

Про це повідомила речниця ДСНС України у Київській області Вікторія Рубан.

«Нам надійшло повідомлення о 3 годині 13 хвилин. На місці на ліквідації пожежі працювали 6 одиниць техніки, 1 одиниця допоміжної техніки. Вогнем практично пошкоджено весь будинок, тому що осередки загоряння знаходилися в різних місцях», - заявила Рубан, яку цитує телеканал 112.

За її словами, постраждалих внаслідок пожежі немає.

Нагадаємо, раніше Гонтарева повідомила, що вночі 17 вересня невідомі спалили її будинок в селі Гореничі під Києвом, кинувши пляшку із запальною сумішшю.

У поліції заявили, що під час перегляду записів з камер відеоспостереження біля будинку Гонтаревої виявлено, що близько 03:00 невідома особа, яка нині підозрюється у вчиненні підпалу, перелазила через паркан домоволодіння.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Тривають слідчі дії.

Як відомо, 5 вересня на вулиці Володимирській, 69 у центрі Києва дотла згорів автомобіль Audi А7. Він був зареєстрований на невістку Гонтаревої - дружину її старшого сина.

Гонтарева вважає підпал автомобіля та ДТП, в яку вона потрапила нещодавно у Лондоні, «ланками одного ланцюга».

Нагадаємо, Гонтареву збив автомобіль на пішоходному переході в Лондоні. Вона отримала переломи різного ступеню важкості.

12 вересня у квартирі Гонтаревої на вул. Великій Житомирській у Києві проводився обшук.

До слова, Валерія Гонтарева з жовтня 2018 року живе у столиці Великої Британії Лондоні, де вона працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки. За словами Гонтаревої, вона разом з сином орендувала у Лондоні «маленьку двокімнатну квартиру».

Правління Національного банку вимагає оперативного розслідування інцидентів, які сталися із Гонтаревою та її родиною, і заявляє, що це може бути «тиском на посадовців центрального банку».

Гонтарева заявила, що може попросити політичного притулку у Великій Британії.

Як відомо, Валерія Гонтарева до березня 2018 року очолювала Національний банк України.