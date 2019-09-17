Аваков після пожежі заявив про «кримінальний тиск» на Гонтареву



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Пожежа в будинку Гонтаревої

«Поліція розслідує цю справу і докладе всіх зусиль для пошуку злочинця», - підкреслив глава МВС

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що підпал будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої в Гореничах на Київщині – це «неприпустимий прояв кримінального тиску».

Про це повідомляється на сторінці МВС у Facebook.

«Той, хто замовив і виконав це у момент прибуття місії МВФ в Україну, не просто підпалювач, він - ворог, який шкодить своїй державі. Поліція розслідує цю справу і докладе всіх зусиль для пошуку злочинця», - підкреслив глава МВС.

Нагадаємо, раніше Гонтарева повідомила, що вночі 17 вересня невідомі спалили її будинок в селі Гореничі під Києвом, кинувши пляшку із запальною сумішшю.

У поліції заявили, що під час перегляду записів з камер відеоспостереження біля будинку Гонтаревої виявлено, що близько 03:00 невідома особа, яка нині підозрюється у вчиненні підпалу, перелазила через паркан домоволодіння.

Як відомо, 5 вересня на вулиці Володимирській, 69 у центрі Києва дотла згорів автомобіль Audi А7. Він був зареєстрований на невістку Гонтаревої - дружину її старшого сина.

Гонтарева вважає підпал автомобіля та ДТП, в яку вона потрапила нещодавно у Лондоні, «ланками одного ланцюга».

Нагадаємо, Гонтареву збив автомобіль на пішоходному переході в Лондоні. Вона отримала переломи різного ступеню важкості.

12 вересня у квартирі Гонтаревої на вул. Великій Житомирській у Києві проводився обшук.

До слова, Валерія Гонтарева з жовтня 2018 року живе у столиці Великої Британії Лондоні, де вона працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки. За словами Гонтаревої, вона разом з сином орендувала у Лондоні «маленьку двокімнатну квартиру».

Правління Національного банку вимагає оперативного розслідування інцидентів, які сталися із Гонтаревою та її родиною, і заявляє, що це може бути «тиском на посадовців центрального банку».

Гонтарева заявила, що може попросити політичного притулку у Великій Британії.

Як відомо, Валерія Гонтарева до березня 2018 року очолювала Національний банк України.