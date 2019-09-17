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    Аваков після пожежі заявив про «кримінальний тиск» на Гонтареву

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    Пожежа в будинку Гонтаревої - Аваков після пожежі заявив про «кримінальний тиск» на Гонтареву
    Пожежа в будинку Гонтаревої

    «Поліція розслідує цю справу і докладе всіх зусиль для пошуку злочинця», - підкреслив глава МВС

    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що підпал будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої в Гореничах на Київщині – це «неприпустимий прояв кримінального тиску».

    Про це повідомляється на сторінці МВС у Facebook.

    «Той, хто замовив і виконав це у момент прибуття місії МВФ в Україну, не просто підпалювач, він - ворог, який шкодить своїй державі. Поліція розслідує цю справу і докладе всіх зусиль для пошуку злочинця», - підкреслив глава МВС.

    Нагадаємо, раніше Гонтарева повідомила, що вночі 17 вересня невідомі спалили її будинок в селі Гореничі під Києвом, кинувши пляшку із запальною сумішшю.

    У поліції заявили, що під час перегляду записів з камер відеоспостереження біля будинку Гонтаревої виявлено, що близько 03:00 невідома особа, яка нині підозрюється у вчиненні підпалу, перелазила через паркан домоволодіння.

    Як відомо, 5 вересня на вулиці Володимирській, 69 у центрі Києва дотла згорів автомобіль Audi А7. Він був зареєстрований на невістку Гонтаревої - дружину її старшого сина.

    Гонтарева вважає підпал автомобіля та ДТП, в яку вона потрапила нещодавно у Лондоні, «ланками одного ланцюга».

    Нагадаємо, Гонтареву збив автомобіль на пішоходному переході в Лондоні. Вона отримала переломи різного ступеню важкості.

    12 вересня у квартирі Гонтаревої на вул. Великій Житомирській у Києві проводився обшук.

    До слова, Валерія Гонтарева з жовтня 2018 року живе у столиці Великої Британії Лондоні, де вона працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки. За словами Гонтаревої, вона разом з сином орендувала у Лондоні «маленьку двокімнатну квартиру».

    Правління Національного банку вимагає оперативного розслідування інцидентів, які сталися із Гонтаревою та її родиною, і заявляє, що це може бути «тиском на посадовців центрального банку».

    Гонтарева заявила, що може попросити політичного притулку у Великій Британії.

    Як відомо, Валерія Гонтарева до березня 2018 року очолювала Національний банк України.

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