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    «У дружини грошей немає». Гетманцев пояснив, чому не скористається податковою амністією

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    Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев - «У дружини грошей немає». Гетманцев пояснив, чому не скористається податковою амністією
    Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев
    Фото: glavcom.ua

    Самому Гетманцеву, як чиновнику, заборонено скористатися податковою амністією

    Народний депутат від «Слуги народу» і глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, чи скористається податковою амністією. Крім цього, пояснив, чого очікувати від закону.

    Як інформує «24 канал», про це він повідомив в ефірі програми «Перші особи».

    «Я не можу скористатися податковою амністією, мені заборонено прямо законом, як чиновнику. Дружині моїй не заборонено, але в неї нема грошей, які б вона легалізувала», – сказав Данило Гетманцев.

    У відповідь на запитання про те, чи можна через амністію легалізувати все, що записано, наприклад, на дружину, Гетманцев відповів, що не радив би цього робити.

    «Теоретично, так, але я не радив би це робити. Автоматично у цьому випадку вмикатиметься відповідальність за порушення антикорупційного законодавства, бо чиновник повинен був задекларувати не тільки свої статки, а й статки своїх родичів», – додав він.

    Податкова амністія звільняє тільки від відповідальності за ухилення від оподаткування, а від відповідальності за корупційні правопорушення – ні. Проте далекі родичі чиновника, які не мають з ним спільного побуту й не ведуть спільного господарства, можуть без будь-яких обмежень скористатися податковою амністією.

    «Ми хочемо, щоб все було прозоро, хочемо дати можливість всім почати з чистого аркуша своє фінансове життя, і на це спрямована податкова амністія», – сказав нардеп.

    Нагадаємо, Верховна Рада 15 червня ухвалила за ініціативою президента закон про податкову амністію з поправками до Податкового, Кримінального та інших кодексів, який запроваджує можливість задекларувати свої активи для фізосіб із 1 вересня 2021 року.

    Документи передбачають проведення одноразового добровільного декларування активів фізосіб з 1 вересня 2021 року і до 1 вересня 2022 року. При цьому декларантами не можуть бути особи, які в будь-який період з 1 січня 2010 року виконують або виконували в Україні публічні функції (у редакції до першого читання пропонувалося вказати 2005 рік).

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    Теги: Верховна Рада податки депутат гроші закон чиновник амністія Данило Гетманцев
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    «У дружини грошей немає». Гетманцев пояснив, чому не скористається податковою амністією