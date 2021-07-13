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    Економіка та фінанси

    Солодка змова: Гетманцев заявив про махінації на ринку цукру

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    Гетманцев: &laquo;Як людина, яка може читати цифри, я можу говорити про те, що є якісь ознаки певної змови&raquo; - Солодка змова: Гетманцев заявив про махінації на ринку цукру
    Гетманцев: «Як людина, яка може читати цифри, я можу говорити про те, що є якісь ознаки певної змови»
    Фото: прессслужба Слуги народа/Facebook

    Депутат переконаний, що зростання цін на цукор викликане тим, що виробники «притримують» товар з метою отримання додаткових заробітків

    Завищена ціна на цукор в Україні може свідчити про змову. Про це заявив керівник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, пише «Інтерфакс-Україна».

    Він зазначив, що профільні міністерства прийшли до певної згоди з виробниками цукру та асоціаціями кондитерів з приводу ціни на цей продовольчий товар.

    «Народні депутати пропонували рішення щодо розширення квоти на ввезення цукру, яке не було підтримано на комітеті, з огляду на досить нейтральну позицію і Міністерства агрополітики, і Міністерства економіки. Зважаючи на те, що держава повинна якомога менше втручатися в ціноутворення і на те, що у нас немає повної впевненості, що таке втручання є необхідним, депутати не підтримали це рішення і не рекомендували цей законопроєкт. У мене є інформація про те, що міністерства працюють зараз з виробниками цукру та з асоціаціями кондитерів, які є споживачами цього товару, і вони прийшли до певної згоди з приводу ціни», – сказав Гетманцев.

    Він вважає, що зростання цін на цукор викликане тим, що виробники «притримують» товар з метою отримання додаткових заробітків.

    «Як людина, яка може читати цифри, я можу говорити про те, що є якісь ознаки певної змови, притримання товару з метою отримання додаткових заробітків. Я переконаний, що цим фактом повинен займатися Антимонопольний комітет», – заявив нардеп.

    На початку липня асоціації виробників харчових продуктів звернулися до президента України через «загрозливу ситуацію на ринку цукру». Вони відзначили, що ціни на цукор в Україні «майже вдвічі вищі, ніж на Лондонській біржі».

    «В такій реальності українські переробники живуть вже 10 місяців. Протягом цього часу ціна на цукор білий в Україні постійно перевищувала світові ціни на 30-40%. І справа тут не в світових трендах підвищення цін на агросировину. Інакше ціна на цукор в Україні хоч і зросла б, але утримувалася б на рівні світових цін», – йшлося в листі.

    Як раніше писав «Главком», національна асоціація цукровиків України «Укрцукор» звернулась до першого віце-прем'єр-міністра, міністра економіки України Олексія Любченка з проханням не підтримувати ініціативу Кабінету міністрів у разі її винесення на розгляд до Верховної Ради. Йдеться про дозвіл ввезення до України 120 тис. т цукру з Європи, фактично без сплати мита (за нульовою ставкою).

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тенденція зниження цін на цукор триватиме ще декілька місяців. Продукція має подешевшати щонайменше на 1-2 гривні.

    Раніше повідомлялося, що в Україні стрімко зросли ціни на буряк. Також експерти прогнозують зростання цін на гречку до 50 грн/кілограм до вересня поточного року.

    Теги: ціни Данило Гетманцев
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    Солодка змова: Гетманцев заявив про махінації на ринку цукру