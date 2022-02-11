Глава ДБР заявив, що гроші за вугілля з ОРДЛО йшли на фінансування бойовиків (відео)

Очільник ДБР заявив, що гроші, які Україна сплачувала за вугілля з ОРДЛО, безпосередньо йшли на фінансування терористів

«Жодний шахтар не отримав жодної копійки з цих коштів»

Гроші за вугілля, що закуповувалося на окупованій території у 2014-2015 роках, насправді не йшли на виплату заробітних плат шахтарям, а безпосередньо фінансували діяльність бойовиків «ЛНР» та «ДНР». Про це в етері токшоу «Право на владу» заявив голова Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

«Я не погоджуюсь із тим, що лунає від окремих політиків, що ці кошти були необхідні для забезпечення життєдіяльності громадян, які перебували на тимчасово окупованих територіях. Жодний шахтар не отримав жодної копійки з цих коштів. Ці кошти були спрямовані на придбання зброї, продуктів харчування, обладнання, пального для проведення збройних операції проти України, проти українськи громадян, проти українських військових», – заявив Олексій Сухачов.

Очлільник ДБР додав, що схема постачання вугілля з непідконтрольної території від самого початку була незаконною, а її реалізація стала можливою лише завдяки зусиллям Віктора Медведчука. Після узгодження схеми з усіма учасниками процесу, включаючи терористів, почалися поставки вугілля з ОРДЛО за допомогою залізничного транспорту.

«Розрахунок «Центренерго» здійснював за допомогою перерахування коштів на рахунки шахт. Далі за допомогою окремих фінансових операцій ділки отримували готівку. Вказана готівка доставлялася по території України автомобільним транспортом на територію тимчасово окупованих районів та «з рук в руки» передавалася представникам терористичних організацій, – наголосив Олексій Сухачов.

Очільник ДБР додав, що загальний обсяг грошей, що отримали бойовики завдяки реалізації цієї схеми, склав 205 млн грн. та додав, що незабаром ДБР оприлюднить нові прізвища фігурантів «вугільної справи».

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