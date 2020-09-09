«Центренерго» підвищить конкурентоздатність після об’єднання з держшахтами – радник глави Міненерго



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Приватизація яка запланована на 2021 рік дозволить реструктуризувати вугільну галузь і забезпечити гарантований збут вугілля

Радник в.о. міністра наголосив, що мова йде виключно про рентабельні шахти

Конкурентоздатність державної компанії «Центренерго» підвищиться після приєднання до неї ефективних вугледобувних підприємств. Про це в ефірі телеканалу NewsOne повідомив Олександр Трохимець, радник в.о. міністра енергетики.



«Урядом було прийнято рішення про створення вертикального інтегрованого суб’єкту на ринку електричної енергії, який складається з генерації і вуглевидобувних підприємств. Для того, щоб «Центренерго» стала більш конкурентоздатною на ринку електричної і щоб був гарантований збут продукції тих шахт, які будуть працювати у цьому вертикальному інтегрованому суб’єкті», – сказав Трохимець.



До складу вертикально-інтегрованої компанії, за його словами, можуть увійти в тому числі державні шахти «Добропіллявугілля».



«На мою думку і на думку уряду найбільш дієвий і правильний механізм, який необхідний для оздоровлення вугільної галузі і взагалі ринку електричної енергії», – додав Трохимець.

Нагадаємо, 2 вересня Кабінет Міністрів зробив перший крок для об'єднання державних шахт з «Центренерго». З ініціативи Фонду державного майна уряд створив робочу групу, яка найближчим часом повинна визначити модель організації вертикально-інтегрованої компанії на базі держшахт і «Центренерго».

За оцінками уряду, такий крок буде сприяти підвищенню інвестиційної привабливості «Центренерго», приватизація якої запланована на 2021 рік. Також це рішення дозволить реструктуризувати вугільну галузь і забезпечити гарантований збут вугілля.



Раніше ідею об'єднання «Центренерго» з держшахтами озвучували голова комітету Верховної ради з питань енергетики Андрій Герус і керівник «Центренерго» Олександр Корчинський.



З липня 2019 р операційний контроль над компанією «Центренерго» здійснює група «Приват» Ігоря Коломойського. З того моменту компанія стала об'єктом багатьох журналістських розслідувань про корупційні схеми при постачанні вугілля і продажах електроенергії.