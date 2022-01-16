Справа Порошенка: представники інтелектуальних спільнот виступили із заявою

Науковці закликали Володимира Зеленського припинити розколювати українське суспільство

Представники незалежних експертних кіл та інтелектуальних спільнот України виступили із заявою щодо кримінального переслідування Петра Порошенка. Текст документа на своїй сторінці у Facebook оприлюднив філософ Євген Бистрицький. У заяві, зокрема, сказано, що сьогодні Україна переживає масштабну комплексну кризу. Ми маємо найбільший рівень загроз національній безпеці, починаючи з 2014 року.

«На цьому загрозливому тлі керівна політична сила вдається до недалекоглядних кроків, які суттєво збільшують стратегічні ризики для країни, відкидаючи віковічну істину потреби у національному єднанні перед обличчям агресора та в умовах кризи.

В нинішніх умовах Україну може врятувати лише внутрішньополітична єдність, коли всі громадяни, незалежно від ідеологічних та політичних уподобань, згуртуються, щоб вистояти у масштабній кризі. Всі політичні еліти мусять співпрацювати, забувши про суперечності та взаємні образи, задля згуртування суспільства та зменшення ризиків і загроз, що нависли над країною. Прийде мирна доба перемоги, і суспільство допоможе його очільникам не забути своїх героїв і зрадників. До перемоги можна дістатися лише разом. А в гіршому випадку українським політикам просто не буде що ділити», – сказано у тексті.

Науковці вважають, що дії нинішньої української влади спрямовані на розкол суспільства та збільшення температури внутрішнього політичного протистояння. І це може мати надзвичайно руйнівний характер для української державності.

«Ми закликаємо Президента України Володимира Зеленського припинити розколювати українське суспільство у цей ризикований час, а всіх політиків та громадян співпрацювати задля національного єднання, збільшення стійкості України, протистояння загрозам та подолання кризи», – ідеться у документі.

Заява є відкритою, її може підписати кожен охочий. Під текстом уже є прізвища знаних науковців, журналістів, економістів.

Як відомо, Печерський районний суд Києва призначив засідання з обрання запобіжного заходу народному депутату України, п'ятому президенту Петру Порошенку на 17 січня на 11:00.

ДБР також оприлюднило скрін листа від Печерського райсуду Києва, у якому зазначається, що це клопотання розглядатиме слідчий суддя Олексій Соколов.

Відомо, що обрання запобіжного заходу Петру Порошенку буде розглядатися у відкритому судовому процесі. Зазначимо, Європарламент застосує санкції проти осіб, які переслідують Порошенка.

Як повідомлялося, напередодні у Брюсселі лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко зустрівся з депутатами Європейського парламенту – учасниками Групи друзів України в Європарламенті.

Також Раса Юкнявічене, депутатка Європейського парламенту від Литви, застерегла Зеленського від переслідування Порошенка.

Напередодні соратник Порошенка анонсував спецоперацію «Розбуди Зеленського».

12 січня ДБР назвало дату обрання Порошенку запобіжного заходу. Однак адвокати Порошенка заявляють, що не мають повістки в суд. Так, адвокат Ігор Головань зазначив, що ДБР все більше заплутується у брехні.

Також адвокати експрезидента Петра Порошенка вимагали від правоохоронної системи повернутися у правове русло і призначити судове засідання на 17 січня, коли лідер «Європейської солідарності» повернеться в Україну. Юристи наголосили – жодних законних підстав для затримання Петра Порошенка немає.

До слова, суддю, яка арештувала майно Порошенка, внесли до бази «Миротворець».

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