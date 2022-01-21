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    Справа Порошенка: юрист пояснив головну небезпеку для Зеленського

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    Михайло Жернаков впевнений, що подібні факти політично вмотивованого переслідування з боку будь-якої влади матимуть місце доти, допоки не буде по-справжньому реформовано судову систему - Справа Порошенка: юрист пояснив головну небезпеку для Зеленського
    Михайло Жернаков впевнений, що подібні факти політично вмотивованого переслідування з боку будь-якої влади матимуть місце доти, допоки не буде по-справжньому реформовано судову систему
    фото: investigator.org.ua

    «Цілком імовірно, що судді, яких не звільняє Зеленський, в майбутньому «доганятимуть» і його»

    Голова правління фундації Dejure, координатор Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков впевнений, що справа Порошенка має політичний підтекст, і саме політичними міркуваннями продиктовані дії та рішення слідчого судді Олексія Соколова. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Справа про держзраду. Провідні юристи оцінюють наслідки для Порошенка та Зеленського».

    Юрист також зазначив, що долю Петра Порошенка наразі вирішує суддя, який не обіймав би цю посаду, якби свого часу не провалилася реформа судової влади, ініційована п’ятим президентом. За словами Михайла Жернакова, ще у в 2019 році Громадська рада доброчесності виявила незадекларованими у судді Соколова Toyota Land Cruiser і квартиру площею 104 кв. м. Також тоді було помічено, що цей суддя пише рішення російською мовою та систематично із затримкою відправляє їх у судовий реєстр.

    «Аналогічного провалу по лінії судової системи, якщо не будуть реформовані Конституційний суд і Окружний адмінсуд Києва, не уникнути чинному главі держави Володимиру Зеленському. Цілком імовірно, що судді, яких не звільняє Зеленський, в майбутньому «доганятимуть» і його, як тепер це відбувається з Порошенком. Допоки не буде справжньої судової реформи, ключові рішення ухвалюватимуться у владних кабінетах, а не в нарадчій кімнаті суддів», – підсумував Жернаков.

    Нагадаємо, Печерський райсуд Києва обрав особисте зобов’язання запобіжним заходом для п’ятого президента України, лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка.

    Так суд відхилив вимоги сторони обвинувачення, яка вимагала арешту з альтернативою внесення мільярда гривень застави.

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    Теги: Петро Порошенко Київрада реформа суд суддя президент
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    Справа Порошенка: юрист пояснив головну небезпеку для Зеленського