Справа Порошенка. Київрада дала ляпаса Зеленському
«Слуги» відправили до Київради лідера партії Шуляк та цілий десант своїх нардепів, але...
Ви будете сміятися, але сьогодні ще й Київрада дала ляпас Зеленському і його Офісу. На додачу до вчорашнього бліц-кригу Порошенка у суді.
Після 5 годин дебатів, Київрада більшістю («ЄС», «Голос», «Удар», «Єдність») проголосували звернення про вибіркове правосуддя та засудження переслідування ПП.
Для «Слуг» було принципово – не допустити цього голосування. Тому прислали цілого лідера партії «СН» Шуляк та цілий десант своїх нардепів.
Блокували трибуну, вимагали перенести це питання, а то й зняти з розгляду. «ЄС» натомість виставила важку артилерію – Вікторія Сюмар і Олексій Гончаренко.
Так починає валитися «картковий будинок» Зеленського.
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Джерело: блог Віктора Шлінчака