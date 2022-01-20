Справа Порошенка. Київрада дала ляпаса Зеленському

«Слуги» відправили до Київради лідера партії Шуляк та цілий десант своїх нардепів, але...

Ви будете сміятися, але сьогодні ще й Київрада дала ляпас Зеленському і його Офісу. На додачу до вчорашнього бліц-кригу Порошенка у суді.

Після 5 годин дебатів, Київрада більшістю («ЄС», «Голос», «Удар», «Єдність») проголосували звернення про вибіркове правосуддя та засудження переслідування ПП.

Для «Слуг» було принципово – не допустити цього голосування. Тому прислали цілого лідера партії «СН» Шуляк та цілий десант своїх нардепів.

Блокували трибуну, вимагали перенести це питання, а то й зняти з розгляду. «ЄС» натомість виставила важку артилерію – Вікторія Сюмар і Олексій Гончаренко.

Так починає валитися «картковий будинок» Зеленського.

Джерело: блог Віктора Шлінчака

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