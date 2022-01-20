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    Думки вголос

    Справа Порошенка. Київрада дала ляпаса Зеленському

    • Віктор Шлінчак

      Керівник проекту «Главком»

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    Так починає валитися &laquo;картковий будинок&raquo; Зеленського - Справа Порошенка. Київрада дала ляпаса Зеленському
    Так починає валитися «картковий будинок» Зеленського

    «Слуги» відправили до Київради лідера партії Шуляк та цілий десант своїх нардепів, але...

    Ви будете сміятися, але сьогодні ще й Київрада дала ляпас Зеленському і його Офісу. На додачу до вчорашнього бліц-кригу Порошенка у суді.

    Після 5 годин дебатів, Київрада більшістю («ЄС», «Голос», «Удар», «Єдність») проголосували звернення про вибіркове правосуддя та засудження переслідування ПП.

    Для «Слуг» було принципово – не допустити цього голосування. Тому прислали цілого лідера партії «СН» Шуляк та цілий десант своїх нардепів.

    Блокували трибуну, вимагали перенести це питання, а то й зняти з розгляду. «ЄС» натомість виставила важку артилерію – Вікторія Сюмар і Олексій Гончаренко.

    Так починає валитися «картковий будинок» Зеленського.

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    Джерело: блог Віктора Шлінчака

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Петро Порошенко ЄС Київрада Володимир Зеленський
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    Справа Порошенка. Київрада дала ляпаса Зеленському