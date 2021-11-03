На «Центренерго» через брак вугілля не працює 90% енергоблоків – експерт «Центру Разумкова»

2 листопада «Укренерго» визнало неможливість балансувати енергосистему без допомоги Білорусі

90% енергоблоків державної компанії «Центренерго» не працюють через брак вугілля, повідомив директор енергетичних програм «Центру Разукова» Володимир Омельченко.

«Компанія «Центренерго» вона практично працює з пустими складами і 90% його блоків не працює. На жаль, на сьогодні треба констатувати, що державні компанії – саме в них проблема, тому що вони працюють на порядок гірше, ніж приватні компанії. І в них менше запасів і більше простоїв», – заявив експерт в ефірі телеканалу «Україна24».

Саме провал в роботі державних компаній, за словами експерта, став причиною аварійної допомоги з енергосистеми Білорусі 2 листопада.

Нагадаємо, 2 листопада «Укренерго» визнало неможливість балансувати енергосистему без допомоги Білорусі.

«Укренерго» запросило аварійну допомогу з Білорусі.

Причиною стала майже повна зупинка державних ТЕС, зниження виробництва відновлюваними джерелами енергії та дефіцит потужності приватних ТЕС.