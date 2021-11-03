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    На «Центренерго» через брак вугілля не працює 90% енергоблоків – експерт «Центру Разумкова»

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    Омельченко стверджує, що енергоблоки державної компанії &laquo;Центренерго&raquo; не працюють, бо відсутнє вугілля - На «Центренерго» через брак вугілля не працює 90% енергоблоків – експерт «Центру Разумкова»
    Омельченко стверджує, що енергоблоки державної компанії «Центренерго» не працюють, бо відсутнє вугілля

    2 листопада «Укренерго» визнало неможливість балансувати енергосистему без допомоги Білорусі

    90% енергоблоків державної компанії «Центренерго» не працюють через брак вугілля, повідомив директор енергетичних програм «Центру Разукова» Володимир Омельченко.

    «Компанія «Центренерго» вона практично працює з пустими складами і 90% його блоків не працює. На жаль, на сьогодні треба констатувати, що державні компанії – саме в них проблема, тому що вони працюють на порядок гірше, ніж приватні компанії. І в них менше запасів і більше простоїв», – заявив експерт в ефірі телеканалу «Україна24».

    Саме провал в роботі державних компаній, за словами експерта, став причиною аварійної допомоги з енергосистеми Білорусі 2 листопада.

    Нагадаємо, 2 листопада «Укренерго» визнало неможливість балансувати енергосистему без допомоги Білорусі.

    «Укренерго» запросило аварійну допомогу з Білорусі.

    Причиною стала майже повна зупинка державних ТЕС, зниження виробництва відновлюваними джерелами енергії та дефіцит потужності приватних ТЕС.

    Теги: ТЕС вугілля Центренерго Укренерго
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    На «Центренерго» через брак вугілля не працює 90% енергоблоків – експерт «Центру Разумкова»