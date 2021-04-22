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    Кулеба запропонував ЄС від'єднати Росію від SWIFT

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    Дмитро Кулеба запропонував західним колегам спосіб тиску на Росію - Кулеба запропонував ЄС від'єднати Росію від SWIFT
    Дмитро Кулеба запропонував західним колегам спосіб тиску на Росію
    Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

    Закрити РФ доступ до SWIFT необхідно в разі ескалації ситуації на сході України, вважає глава МЗС України

    Країнам Євросоюзу необхідно «утримати Кремль від застосування більшої військової сили проти України» і відключити Росію від платіжної системи SWIFT. Про це заявив глава українського МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю агентству Reuters.

    Відзначається, що з таким закликом міністр звернувся до голів МЗС країн ЄС під час відеоконференції в понеділок.

    «У мене немає інформації, щоб стверджувати, що рішення про початок військової операції проти України вже прийнято... І саме тому реакція Заходу, консолідована реакція Заходу, так важлива зараз, щоб перешкодити Путіну ... прийняти таке рішення», – зазначив Кулеба в інтерв'ю.

    За словами міністра, заборону Росії на доступ до SWIFT необхідно ввести як частину пакету нових економічних санкцій у разі ескалації ситуації на сході України.

    При цьому глава МЗС висловив надію, що в питанні допомоги Україні у західних країн «слова не будуть розходитися з ділом».

    Зазначимо, відключення від системи SWIFT означає фактично повну фінансову ізоляцію, за якої немає можливості робити перекази між урядами, підприємствами й банками.

    На початку грудня Леонід Кравчук заявив, що якщо в переговорному процесі не буде прогресу до кінця року, Україна вимагатиме відключення Росії від міжнародної розрахункової системи.

    SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) – міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. Щодня через SWIFT проходить більше мільйона транзакцій на 6 трлн доларів, що включають грошові перекази, міжбанківські платежі, цінні папери, дорожні чеки.
    Теги: МЗС ЄС міністр Дмитро Кулеба
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