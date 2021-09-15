Кулеба назвав пріоритети України на сесії Генасамблеї ООН
Україна має намір скликати дебати щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях нашої держави
Протидія російській агресії, подолання пандемії Covid-19 та поліпшення умов життя українців на Донбасі – пріоритети України на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.
Як повідомили у МЗС, у день відкриття 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з головою сесії Генасамблеї, міністром закордонних справ Мальдівів Абдуллою Шахідом.
Глава української дипломатії окреслив три пріоритети України на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН:
- Протидія російській агресії та відновлення територіальної цілісності України, деокупація Донбасу та Криму.
- Поліпшення умов життя українців на територіях, які постраждали від російської агресії на Донбасі.
- Подолання пандемії ковіду та її соціально-економічних наслідків.
«Ключовим пріоритетом нашої зовнішньої політики, закріпленим у стратегії зовнішньополітичної діяльності, залишається протидія російській агресії та відновлення територіальної цілісності України. 23 серпня в Києві відбувся інавгураційний саміт Кримської платформи, яка консолідує міжнародні зусилля задля деокупації Криму.
Ми розраховуємо на всебічну підтримку її роботи з боку ООН, адже досягнення кінцевої мети Кримської платформи – повернення Криму – відновить повагу до Статуту ООН та припинить грубі порушення міжнародного права», – наголосив міністр.
Кулеба поінформував про намір України скликати дебати щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях нашої держави під час цієї сесії Генасамблеї ООН.
Дмитро Кулеба побажав Абдуллі Шахіду успіху у досягненні його цілей на чолі 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН та підкреслив готовність до ефективної співпраці. Він нагадав, що Україна як одна із держав-засновниць ООН виступає за посилення ролі ООН в розв'язанні нагальних проблем міжнародних відносин: «Ми готові разом із чинним головуванням Генасамблеї докласти спільних зусиль задля розв’язання збройних конфліктів, відновлення глобальної економіки після пандемії ковіду, боротьби зі змінами клімату».
Нагадаємо, у Нью-Йорку почала роботу 76-а сесія Генеральної Асамблеї ООН. Її кульмінацією стане проведення з 21 по 27 вересня тижня високого рівня.