Кулеба назвав пріоритети України на сесії Генасамблеї ООН

На сесії Генасамблеї прозвучать три найважливіших питання для України, на думку МЗС

Україна має намір скликати дебати щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях нашої держави

Протидія російській агресії, подолання пандемії Covid-19 та поліпшення умов життя українців на Донбасі – пріоритети України на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Як повідомили у МЗС, у день відкриття 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з головою сесії Генасамблеї, міністром закордонних справ Мальдівів Абдуллою Шахідом.

Глава української дипломатії окреслив три пріоритети України на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН:

Протидія російській агресії та відновлення територіальної цілісності України, деокупація Донбасу та Криму. Поліпшення умов життя українців на територіях, які постраждали від російської агресії на Донбасі. Подолання пандемії ковіду та її соціально-економічних наслідків.

«Ключовим пріоритетом нашої зовнішньої політики, закріпленим у стратегії зовнішньополітичної діяльності, залишається протидія російській агресії та відновлення територіальної цілісності України. 23 серпня в Києві відбувся інавгураційний саміт Кримської платформи, яка консолідує міжнародні зусилля задля деокупації Криму.

Ми розраховуємо на всебічну підтримку її роботи з боку ООН, адже досягнення кінцевої мети Кримської платформи – повернення Криму – відновить повагу до Статуту ООН та припинить грубі порушення міжнародного права», – наголосив міністр.

Кулеба поінформував про намір України скликати дебати щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях нашої держави під час цієї сесії Генасамблеї ООН.

Дмитро Кулеба побажав Абдуллі Шахіду успіху у досягненні його цілей на чолі 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН та підкреслив готовність до ефективної співпраці. Він нагадав, що Україна як одна із держав-засновниць ООН виступає за посилення ролі ООН в розв'язанні нагальних проблем міжнародних відносин: «Ми готові разом із чинним головуванням Генасамблеї докласти спільних зусиль задля розв’язання збройних конфліктів, відновлення глобальної економіки після пандемії ковіду, боротьби зі змінами клімату».

Нагадаємо, у Нью-Йорку почала роботу 76-а сесія Генеральної Асамблеї ООН. Її кульмінацією стане проведення з 21 по 27 вересня тижня високого рівня.

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