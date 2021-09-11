Статус основного союзника США поза НАТО не відповідає інтересам України – Кулеба

Україна має прагнути стати союзником США в НАТО

Прохання про статус основного союзника США поза НАТО не відповідає інтересам України, оскільки в Конституції країни закріплено курс на євроатлантичну інтеграцію і повноправне членство у Північноатлантичному Альянсі. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» на каналі «Україна».

«Думаю, відповідь на ваше запитання – у назві статусу, на набуття якого було спрямовано проєкт рішення Верховної Ради. Звучить воно так: «Основний союзник США поза НАТО». Відповідно до Конституції України, ми маємо дуже чітку мету набуття повноправного членства в НАТО. Тобто Україна має прагнути стати союзником США в НАТО, а не поза НАТО. Ось і все», – сказав міністр.

Він заявив, що набуття такого статусу «банально не відповідає інтересам України».

«Тому що ми йдемо шляхом євроатлантичної інтеграції, членства в НАТО, і США нас у цьому підтримують», – додав міністр.

Він нагадав, що 2017 року Верховна Рада вже ухвалювала подібне звернення і воно є дійсним, а тому потреби в ухваленні другого такого звернення немає.

Нагадаємо, витрати на нещодавній авіапереліт президента України Володимира Зеленського з делегацією в США становили 8,4 млн гривень.

Як відомо, 1 вересня у Білому домі відбулася зустріч президентів України та США – Володимира Зеленського та Джо Байдена. За результатами зустрічі лідери оприлюднили спільну заяву.

Зустріч Зеленського та Байдена тривала понад дві години.

Глава МЗС Дмитро Кулеба пояснив, чому зустріч Зеленського і Байдена затягнулася. Також Кулеба розповів про новий рівень підтримки США.

Ще повідомлялося, що президент США Джо Байден обов'язково відвідає Україну, але не цього року. Дипломатична практика не передбачає візити такого рівня в один рік.