«Просто дуже хочеться додому». Пригоди українців, які застрягли на Кубі

Громадяни України, які перебувають на Кубі і досі не можуть повернутися додому

Короткий відпочинок і місяці очікування на повернення додому

З початком карантину і закриттям кордонів сотні тисяч українців усіма можливими способами поверталися додому. Комусь пощастило – влада організувала спецрейси. Хтось добирався самотужки. Когось довелося евакуйовувати буквально в екстремальний спосіб. Та досі не всі з наших громадян змогли повернутися: дехто чекає на поновлення регулярного авіасполучення, дехто хоче дістатися Батьківщини не за всі гроші світу і тому перебуває на далекій чужині п’ятий місяць.

«Главком» поспілкувався з кількома українками, які не змогли вчасно вилетіти з Куби, і застрялки на острові Свободи на довгі місяці.

Днями увагу преси викликала заява однієї з юрфірм, яка повідомила, що громадяни України перебувають на Кубі і досі не можуть повернутися додому. «Главком» поспілкувався з Людмилою Касьяненко, якій кілька днів тому таки вдалося повернутися. Пані Людмила розповіла: вона з чоловіком приїхали до карибської країни у березні, коли ще не було відомо про закриття кордонів. Потім донька допомогла продовжити перебування у готелі зі сподіваннями, що карантин не триватиме понад два-три тижні.

Але реальність виявилася іншою. Закрила кордони Україна, а потім і Куба.

Українці опинилися у зачиненому готелі на місяці. «Нам можна було виходити лише до басейну біля готелю. Ані в магазин, ані на прогулянку – не можна. Так Гавану і не побачили», – скаржиться Людмила Іванівна. Також вона не задоволена допомогою українського дипломатичного відомства. Бідкається, що нічим не допомагали окрім як пропозиціями того чи іншого рейсу, коли ще можна було вилетіти. Врешті-решт, на початку липня транзитом через Париж Касьяненки змогли дістатися Києва.

Схожа історія в іншої українки Олени Гуньковської. Вона також приїхала на Кубу, коли ще не було інформації про закриття кордонів. Сподівалася, що ізоляція тимчасова і швидко минеться. Проте виходити з території готелю на вулицю дозволили, за її словами, лише 3 липня.

Як повідомили «Главкому» у посольстві України на Кубі, станом на сьогодні на території цієї країни перебуває ще 33 особи з українським громадянством, включаючи 22 працівників за контрактом на одному з місцевих підприємств, які визначаються з остаточним рішенням про повернення до України. Частина з українців вже придбали квитки на заплановані на липень авіарейси (через Мілан, Франкфурт-на-Майні та Париж). Проте серед них немає Олени Гуньковської.

У розмові з «Главкомом» кубинська «бранка» розповіла про складну ситуацію з продуктами харчування на острові, про те, як її «кинула» авіакомпанія «Аерофлот» та пояснила, чому відкидає пропозиції українських дипломатів вилетіти додому рейсами, які є в наявності.

Олена Гуньковська приїхала на Кубу, коли ще не було інформації про закриття кордонів

Як так сталося, що ви застрягли на Кубі і досі не можете виїхати з острова?

Я прилетіла на Кубу 10 березня. Зворотній квиток у мене був на 20 березня. А 17 березня Україна закрила кордони. Сказали, що лише впродовж трьох діб опісля Україна прийматиме літаки з інших держав. З огляду на цю ситуацію, я подзвонила до України сину з питанням: що робити? Адже виходило, що я мала би повернутися до Києва 21 березня, і не встигала у ці три дні, дозволені для прильоту літаків. Він порадив поміняти квитки на іншу дату. Думали, що карантин триватиме два-три тижні. Я пішла до турецької авіакомпанії і поміняла квиток на 7 квітня. Але після цього 24 березня і Куба закрила свої кордони.

Усіх туристів, які залишилися на острові на той час, почали вивозити інші країни, точно знаю про Іспанію, Італію, Британію, Мексику, США. «Аерофлот» відвозив росіян, виконував рейси до 28 березня. З питанням, як мені вилетіти, я подзвонила до посольства України на Кубі, адже я розуміла, що 7 квітня, на яке у мене був квиток, я не зможу вилетіти. Мені підтвердили: так, я не зможу вилетіти. До того ж сказали, що працюють в режимі онлайн. Сказали: ми за своїми громадянами нікого надсилати не будемо, оскільки тут перебуває дуже мало українців.

Яка ситуація з продуктами харчування в столиці?

На цій світлині черги за курятиною. За всіма товарами подібні черги, за милом, пральним порошком, будь-якою їжею.

Мешканці Гавани стоять у черзі за курятиною. Фото надане Оленою Гуньковською

Ви кажете, що європейські країни організовували евакуацію своїх громадян. А чи пропонували вам приєднатися до них, аби вже потім звідти поїхати до України?

З самого початку мені в посольстві запропонували полетіти в Москву, вилетіти «Аерофлотом». Я побігла до кас «Аерофлоту», купила квиток на 28 березня, на останній рейс з Куби, який вони здійснювали: через Москву долетіла б до Мінська. А вночі з 27 на 28 березня мені приходить sms з інформацією про те, що ваш рейс скасовано. У мене була паніка, як скасований? Я все одно поїхала до аеропорту, рейс є. Я зі своєю «золотою картою» (карта привілеїв, які надає авіакомпанія своїм постійним клієнтам) підходжу на реєстрацію, але мені кажуть, що мене зняли з рейсу. На запитання «яка причина?» відповіли, що нібито Мінськ не приймає. Тобто пояснили, що їх авіакомпанія з Москви до Мінську не летить.

Чому ви обрали «Аерофлот»?

Тому що лише вони останніми вилітали з тих, хто брав «чужих» пасажирів до Європи. Квиток вони мені продали, але потім виявилося, що зняли з рейсу. Зараз з посольства мені надіслали декілька варіантів. Але я боюся цими варіантами летіти. От наприклад, 4 липня, 12 липня є квитки до Мілана. Син підказав мені, що з Мілана лише через Австрію потім, через Відень. Тобто дві пересадки. По-перше, це гроші, по-друге, невідомо, чи будуть далі рейси. По-третє, у мене паспорт старого зразка, тобто не біометричний, яким я ще можу користуватися два роки. До останнього часу мені цього вистачало, адже в основному я їжджу на Кубу і ніяких проблем не було. Посольство на це нічого не відповідає, мовчить. Просто пропонують рейси з багатьма пересадками, але толку в цьому я не бачу.

«Аерофлот» вам повернув гроші за квиток?

Так, взяли лише комісію, вартість повернули.

Чи пропонували вам полетіти до США, адже звідти українців організовано евакуйовували до України?

Ні, не пропонували узагалі. До того ж у мене немає візи США. Отримати валізу, піти купити новий квиток, це ж непросто. Якщо летіти до чужої країни не транзитом, на стрічці потрібно забрати свою валізу. Іншими словами, потрібно вийти з аеропорту, аби потім зайти знову і купити новий квиток. Але я не знаю, чи можу я зі своїм паспортом виходити з аеропорту.

Українські дипломати обіцяли якусь допомогу в разі, якщо ви погодитеся летіти з пересадками?

Ні, всі перельоти за мій рахунок.

Вони мені періодично надсилають інформацію про те, які є рейси з Мілана. Мій син, який в Україні, звертався до МЗС. Але впродовж чотирьох місяців відповідей на його питання не надали.

В адвокатській конторі, яка захищає декількох туристів, які мали схожі з вашими проблеми, «Главкому» розповіли, що туристи уже повернулися до України. Чому їм вдалося, а вам – ні?

Хотіла би я подивитися на цих людей. Я перебуваю у Гавані. Знаю тут достатньо багато українців в інших провінціях, які так само, як і я, сидять і чекають на регулярні рейси, тому що не можуть вилетіти. З мого оточення нікого не вивозили, не евакуйовували. Дуже чекаю, коли завершиться цей безлад, просто дуже хочеться додому.

МЗС України надіслало «Главкому» відповідь на запит з приводу допомоги українцям, які застрягли на Кубі. У дипломатичному відомстві повідомили, що починаючи з 16 березня 2020 року Посольство перейшло на дистанційний режим роботи. Тобто допомога надається за телефонами «гарячої лінії», особистим телефоном консула, по e-mail, Viber, WhatsApp та Telegram. «За період «дистанційного» режиму роботи посольства консульською посадовою особою було отримано понад 400 дзвінків та повідомлень, на які у цілодобовому режимі надавалися відповіді та консульсько-правове сприяння. Зважаючи на кризу через пандемією Covid-19 ситуацію, всі без винятку термінові консульські запити та справи від громадян України, які бажали зареєструватися у системі «Захист» та «Друг» на повернення додому, розглядалися невідкладно». У посольстві також повідомили, що починаючи з 14.03.2020 року дипломатичне відомство надало сприяння у поверненні додому 321 українцеві (з Куби – 55, з Домініканської Республіки – 261, з Нікарагуа – 5). У дипвідомстві наголосили, що зазначені громадяни України, реєструючись у списках на повернення, успішно відлітали додому доступними авіарейсами.

Станом на 09.07.2020 р. на консульському обліку в Посольстві України на Кубі перебуває 340 громадян, які проживають на території Республіки Куба.

Михайло Глуховський, «Главком»